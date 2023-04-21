«الزعيم» يتمسك بمطاردة «القمة»



معتز الشامي (دبي)



يواصل العين تدريباته على ملعبه، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام بني ياس، يوم الأحد، ضمن «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتكتسب المباراة أهميتها، لأنها فرصة للحفاظ على فارق النقاط الثلاث على الأقل مع شباب الأهلي «المتصدر»، والذي يلاقي الوصل في الجولة نفسها، وتعد بمثابة «الديربي الخاص» بين الفريقين، وينتظر «الزعيم» هدية أخرى، كما فعل النصر الجولة الماضية، عندما عرقل «الفرسان» بالتعادل، وأفقده نقطتين في السباق الساخن إلى «الدرع».

وعقد الجهاز الفني للعين، اجتماعاً مع اللاعبين فور العودة إلى التدريبات، وشدد على ضرورة التركيز في تلك المرحلة من الموسم، والتحلي بالروح القتالية العالية، وعدم ارتكاب الأخطاء مهما كانت قوة المنافس، حيث يحتاج «الزعيم» إلى 3 نقاط أمام «السماوي» في الجولة المقبلة لمطاردة الصدارة، في ظل تمسكه بالدفاع عن لقب الدوري، ومحاولة التتويج به في الموسم الجاري، فضلاً عن ضرورة التفكير، بعدها في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة يوم الجمعة المقبل.

ويدرس الجهاز الفني إمكانية منح لابا كودجو راحة لتجهيزه لمواجهة الكأس، وذلك رغم تمسك اللاعب بالمشاركة في جميع المباريات، لمساعدة زملائه على الفوز، وحصد النقاط من مباراة إلى أخرى.

وكان ريبروف مدرب الفريق قد قرر منح لابا راحة من مواجهة الشارقة، ولكن اللاعب تمسك بالمشاركة، واستطاع تسجيل هدفي فوز «البنفسج»، ويحاول الأوكراني، إقناع لابا بالحصول على قسط من الراحة، منعاً لتعرضه للإصابة، بجانب حاجة الفريق إلى جهوده في مباراة الكأس، وهو ما يتوقع أن يتم حسمه بشكل نهائي اليوم.

فيما تعاهد لاعبو العين على ضرورة مواصلة مشوار الانتصارات، الذي أعاد «الزعيم» إلى صلب المنافسة على اللقب في الدور الثاني، بعد البداية المتعثرة للموسم، والتي أفقدت حامل اللقب، نقاطاً سهلة كانت في المتناول، بينما احتدم الصراع مع الجولات الثلاث الأخيرة للدوري، بجانب تأهل «الزعيم» إلى نهائي الكأس أمام الشارقة، ما يعني استمرار الفريق في صلب المنافسة على جميع الألقاب.

من جانبه، أبدى تين يدفاي لاعب العين، ثقته في أن يحقق الفريق الانتصارات في المواجهات المقبلة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز، وضرورة الثقة في النفس، لافتاً إلى أن تشابك الصراع على الدوري، بجانب تأهل الفريق إلى نهائي الكأس، كلها مؤشرات تؤكد جاهزية «الزعيم» للمنافسة على كل الجبهات.

وأشاد يدفاي بروح الأسرة الواحدة بين جميع اللاعبين، التي تكون عامل الحسم في مرحلة «المطبات الصعبة»، حيث يتمسك الجميع بضرورة العودة إلى المسار الصحيح لإسعاد الجماهير، ولمواصلة المنافسة بقوة على الألقاب.

وعن الضغوط التي يتعرض لها الفريق نتيجة لوجوده في «فلك» المنافسة المحلية بشكل مستمر، ومدى تأثر اللاعبين بذلك ولو من الناحية البدنية أو النفسية، قال: الفرق الكبيرة قدرها أن تنافس على جميع الألقاب، وبيئة نادي العين تؤهل أي لاعب لتلك الضغوط والظروف الصعبة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط يمكنه أن يؤثر على الفريق واللاعبين.

وأضاف: المهم أن نركز على أنفسنا، وأن نسعى للفوز من مباراة إلى أخرى، من دون النظر إلى منافس أو أي اعتبارات تتعلق بحسابات النقاط، بالتأكيد من الجيد تضييق الفارق مع المتصدر، لكن ذلك لا يهم الآن، بل المهم أن نحقق الفوز أمام بني ياس أولاً، ثم نغلق صفحة الدوري، ونبدأ التحضير لمواجهة النهائي أمام الشارقة، بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، في ظل فوزنا عليه في الدوري، ويسعى للثأر في الكأس، ولكن نحن أيضاً متنبهون لذلك، وعلينا أن نكون في قمة التركيز والجاهزية لتلك المباراة.