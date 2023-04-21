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أوليفر كان «ليس في خطر»!

أوليفر كان «ليس في خطر»!
21 ابريل 2023 10:54

 
برلين (د ب أ) 

نفى هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، التكهنات حول كون منصب أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي في خطر، بعد مرحلة من تراجع نتائج الفريق في الوقت الحالي.
وقال هاينر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بعد تكهنات حول مناقشة مجلس إدارة النادي لمصير كان: «لا هذه الشائعات غير صحيحة». 

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وكان أوليفر كان، قائد وحارس بايرن ميونيخ سابقاً، قد تولى المسؤولية، خلفاً لكارل هاينز رومينجيه في عام 2021، وقال في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، إنه ليس قلقاً حول الشائعات التي تحدثت عن رحيله المحتمل. 

وقال كان: «لن أضيع ثانية واحدة في التفكير في عقدي في الوقت الحالي، الأمر كله يتعلق بالبايرن»، وأكد كان أن هدفه هو إعادة بايرن ميونيخ لمكانته المعهودة في قمة كل البطولات، مشيراً إلى أنه لن يدخر جهداً لتحقيق ذلك.
وتعرض كان وحسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة، لانتقادات عديدة، بعد الاستغناء المفاجئ عن خدمات المدير الفني السابق للفريق جوليان ناجلسمان، في الوقت الذي تولى فيه توماس توخيل المهمة ليخرج الفريق من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا خلال أسبوعين، فيما لا يبدو الفوز بلقب الدوري الألماني مضموناً.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
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