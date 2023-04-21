السبت 22 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شفيونتيك.. «العودة الناجحة»

شفيونتيك.. «العودة الناجحة»
21 ابريل 2023 10:04

 
شتوتجارت (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
سابالينكا تطارد «الحلم الأول» في شتوتجارت
نادال يُعلن انسحابه من دورة مدريد

حققت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، عودة ناجحة إلى المنافسات، بعد غياب قرابة 45 يوماً، واستهلت حملة الدفاع عن لقبها في دورة شتوتجارت الألمانية، بفوزها على الصينية شينوين جانج 6-1، 6-4، لتبلغ ربع النهائي.
وغابت شفيونتيك «21 عاماً» عن الملاعب، منذ خروجها من نصف نهائي دورة إنديان ويلز للألف، بسبب إصابة في ضلوعها، ولم تتمكن من الدفاع عن لقبها في ميامي.
أعفيت من الدور الأول في شتوتجارت، على غرار المصنفات الأربع الأوليات، قبل أن تنهي مباراتها ضد جينج في أقل من 90 دقيقة.
قالت بعد الفوز: «شعرت أنني بحاجة إلى التركيز بنسبة 100% من البداية إلى النهاية، للتفكير في الأسلوب والتكتيك، أنا سعيدة جداً لأنني لست جامدة، ويمكنني أن ألعب بشكل جيد، على الرغم من أنني غبت لفترة».
تلتقي تالياً مع التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش بصعوبة 6-2، 6-7، 7-6.
وتأهلت الإسبانية باولا بادوسا إلى ربع النهائي، بفوزها على مواطتنتها كريستينا بوكسا 6-1، 6-2، لتضرب موعداً مع صديقتها المقربة البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة لقب أستراليا المفتوحة والمصنفة ثانية عالمياً.
وسقطت الاميركية كوكو جوف، المصنفة سادسة عالميًا، أمام الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-2، 6-3 التي تواجه الفرنسية كارولين جارسيا الفائز على الألمانية تاتيانا ماريا 7-6، 6-4.
وتأهلت البرازيلية بياتريز حداد مايا على حساب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة وبطلة إنديان ويلز، بعد أن انسحبت الأخيرة من المباراة للإصابة، عندما كانت متأخرة 6-1، 3-1.
تلتقي البرازيلية تاليًا مع التونسية أنس جابر الفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو.

التنس
شتوتجارت
أنس جابر
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
عربي ودولي
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
اليوم 00:47
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
عربي ودولي
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
اليوم 00:47
مدنيون يفرون من مناطقهم في الخرطوم جراء احتدام المعارك (أ ف ب)
عربي ودولي
نازحون من الخرطوم: الحياة أصبحت مستحيلة في ظل احتدام المعارك
اليوم 00:47
مدنيون يريدون مغادرة العاصمة الخرطوم
عربي ودولي
ترتيبات لنقل رعايا بعض الدول من السودان خلال الهدنة
اليوم 00:47
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا
عربي ودولي
الجيش الليبي يغلق الحدود المشتركة مع السودان
اليوم 00:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©