شفيونتيك.. «العودة الناجحة»



شتوتجارت (أ ف ب)

حققت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، عودة ناجحة إلى المنافسات، بعد غياب قرابة 45 يوماً، واستهلت حملة الدفاع عن لقبها في دورة شتوتجارت الألمانية، بفوزها على الصينية شينوين جانج 6-1، 6-4، لتبلغ ربع النهائي.

وغابت شفيونتيك «21 عاماً» عن الملاعب، منذ خروجها من نصف نهائي دورة إنديان ويلز للألف، بسبب إصابة في ضلوعها، ولم تتمكن من الدفاع عن لقبها في ميامي.

أعفيت من الدور الأول في شتوتجارت، على غرار المصنفات الأربع الأوليات، قبل أن تنهي مباراتها ضد جينج في أقل من 90 دقيقة.

قالت بعد الفوز: «شعرت أنني بحاجة إلى التركيز بنسبة 100% من البداية إلى النهاية، للتفكير في الأسلوب والتكتيك، أنا سعيدة جداً لأنني لست جامدة، ويمكنني أن ألعب بشكل جيد، على الرغم من أنني غبت لفترة».

تلتقي تالياً مع التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش بصعوبة 6-2، 6-7، 7-6.

وتأهلت الإسبانية باولا بادوسا إلى ربع النهائي، بفوزها على مواطتنتها كريستينا بوكسا 6-1، 6-2، لتضرب موعداً مع صديقتها المقربة البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة لقب أستراليا المفتوحة والمصنفة ثانية عالمياً.

وسقطت الاميركية كوكو جوف، المصنفة سادسة عالميًا، أمام الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-2، 6-3 التي تواجه الفرنسية كارولين جارسيا الفائز على الألمانية تاتيانا ماريا 7-6، 6-4.

وتأهلت البرازيلية بياتريز حداد مايا على حساب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة وبطلة إنديان ويلز، بعد أن انسحبت الأخيرة من المباراة للإصابة، عندما كانت متأخرة 6-1، 3-1.

تلتقي البرازيلية تاليًا مع التونسية أنس جابر الفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو.