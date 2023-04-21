جيرو يكشف عن حلمه مع «الديوك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن مد الفرنسي أوليفييه جيرو عقده مع ناديه الإيطالي إيه سي ميلان، لعام جديد حتى «صيف 2024»، تحدث للصحفيين الإيطاليين عن طموحاته خلال السنوات القادمة، ومنها مستقبله مع منتخب بلاده، رغم بلوغه الـ 36 عاماً، ومع ذلك استعاد شبابه في إيطاليا، وتألق مع «الروسونيري»، وأسهم بقوة في حصوله على الدوري «الكالشيو» الموسم الماضي، ولعب دوراً حاسماً في تأهله هذا الموسم إلى نصف نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وكان من الطبيعي والمنطقي أن يتمسك به النادي لدوره المؤثر في هجوم الفريق.

وسجل جيرو هدفاً مهماً في مباراة إياب ربع نهائي «الأبطال» أمام نابولي، ما أسهم في إقصاء المنافس من البطولة، رغم صدارته للدوري الإيطالي بفارق كبير من النقاط.

وقال جيرو: تمديد عقدي ثمرة عمل دؤوب، ومكافأة على الموسمين الجيدين اللذين قدمتهما مع الفريق، حيث تأقلمت سريعاً ونلت ثقة إدارة النادي والجهاز الفني وحسن استقبال الجماهير.

وأضاف: كل هذا اجتمع ليجعلني أواصل «المغامرة الرائعة»، وما زال أمامي الكثير الذي أسعى لتحقيقه، خاصة في دوري الأبطال، وأملي كبير في الوصول إلى نهائي البطولة، بعد تجاوز عقبة إنتر ميلان في نصف النهائي.

ولأن تجديد عقد جيرو، يعني استمراره في اللعب على أعلى مستوى احترافي حتى نهاية الموسم المقبل، قال: رغم إحباطات نهائي كأس العالم الأخيرة مع «الديوك»، إلا إنني استفدت منها في مسيرتي مع ميلان، وحافظت على بقائي على أعلى مستوى، وأتمنى أن يستمر ذلك حتى يونيو 2024، وإن كنت حريصاً على تناول الأمور خطوة خطوة.

ويأمل جيرو بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، أن ينجح في الفوز بلقب دوري الأبطال مع ميلان، مثلما حققه من قبل مع تشيلسي الإنجليزي، أو على أقل تقدير الوصول إلى المباراة النهائية، بعد التغلب على إنتر ميلان في نصف النهائي، كما يتمنى جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا «53 هدفاً»، أن ينهي فريقه الدوري هذا الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة للعب في دوري الأبطال الموسم القادم، وأن يظل على مستواه، حتى ينال شرف الانضمام إلى منتخب بلاده مجدداً، خلال الأشهر القادمة، لأن هدفه الأكبر هو الحصول على لقب «اليورو» الوحيد الذي ينقصه مع «الديوك».

بدأ أوليفييه جيرو، المولود في 30 سبتمبر 1986، مسيرته الاحترافية في جرونوبل وإستر وتور ومونبلييه على التوالي داخل فرنسا، ثم شد الرحال إلى إنجلتر،ا حيث لعب لأرسنال «2012-2018» وتشيلسي «2018-2021»، واستقر به المقام بعد ذلك في ميلان صيف 2021.