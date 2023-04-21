السبت 22 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رودريجو وفينيسيوس يثيران الجدل في إسبانيا!

رودريجو وفينيسيوس يثيران الجدل في إسبانيا!
21 ابريل 2023 08:42

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
البايرن يضم مساعد توخيل
«المايسترو» ينتظر قرار «الميرنجي»


في الوقت الذي تراجعت فيه نتائج ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني، أثار انتظامه واستمراريته في دوري الأبطال، إعجاباً ممزوجاً بالدهشة، من جانب عدد غير قليل من الصحفيين الإسبان والمراقبين ومحللي مباريات كرة القدم الأوروبية، إذ إنه نجح في الوصول إلى نصف نهائي «الشامبيونزليج» 11 مرة، في آخر 13عاماً، وهو ما لم يحدث مع أي فريق أوروبي آخر، ويواجه مانشستر سيتي في نصف نهائي نسخة الموسم الحالي، وهي المواجهة التي ينظر إليها المراقبون على أنها جديرة بـ «نهائي مبكر»، بعد أن نجح الأول في إقصاء تشيلسي الإنجليزي، ونجح الثاني في إطاحة بايرن ميونيخ الألماني.
وذهب بعض الصحفيين الإسبان ذائعي الصيت، وعلى رأسهم خوليو بوليدو، إلى القول إن هذه «الحقبة» من دوري الأبطال تستحق أن يطلق عليها اسم «حقبة ريال مدريد»، وذهب البعض الآخر إلى القول إن ما حققه ريال مدريد في السنوات العشر الأخيرة، يضعه فوق ما أنجزه غريمه اللدود برشلونة في «أوج» سنوات تألق «البارسا» في البطولة.
وقال بوليدو في حديث لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية: الريال يحوّل ما هو غير طبيعي ومستحيل إلى طبيعي وممكن في دوري الأبطال. وتساءل: هل هناك فريق قادر على أن يصل إلى نصف نهائي البطولة 11 مرة في 13عاماً؟ وقال: لا أعتقد ذلك، حتى أفضل فريق في تاريخ برشلونة «بارسا جوارديولا» لم يفعلها، ولم يقترب من هذا الرقم.
وأضاف: يتصور البعض أن هذا أمر طبيعي، ولكنه بالتأكيد ليس كذلك، وما فعله الريال الموسم الماضي «ملحمة تاريخية» بكل المقاييس، وانتهت بفوزه بالبطولة للمرة 14 في تاريخه، وهذا الموسم انتقل من دور إلى آخر بسلاسة وسهولة شديدتين حتى الآن، ولكنه أمام «اختبار حقيقي» عندما يواجه «السيتي» في نصف نهائي هذه النسخة.
وعندما سألته الإذاعة الإسبانية عن رأيه فيما قدمه لاعبو «الميرنجي» في البطولة هذا الموسم، قال بوليدو: هناك أمران مثيران للجدل، وقد يختلف عليهما الكثير من الصحفيين والخبراء الكرويين، بل والجماهير أيضاً الأول: أيهما أفضل رودريجو أم فينيسيوس ؟، والثاني دور الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا، وتأثيره الكبير فيما حققه «البلانكوس» في البطولة، ورأيي الشخصي إنني يعجبني البرازيلي رودريجو أكثر من مواطنه فينيسيوس جونيور، وإنه لولا وجود كورتوا، لما نجح الريال في تحقيق الفوز في بعض النسخ الأخيرة للبطولة.

الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
مانشستر سيتي
تشيلسي
فينيسيوس جونيور
رودريجو
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
عربي ودولي
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
اليوم 00:47
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
عربي ودولي
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
اليوم 00:47
مدنيون يفرون من مناطقهم في الخرطوم جراء احتدام المعارك (أ ف ب)
عربي ودولي
نازحون من الخرطوم: الحياة أصبحت مستحيلة في ظل احتدام المعارك
اليوم 00:47
مدنيون يريدون مغادرة العاصمة الخرطوم
عربي ودولي
ترتيبات لنقل رعايا بعض الدول من السودان خلال الهدنة
اليوم 00:47
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا
عربي ودولي
الجيش الليبي يغلق الحدود المشتركة مع السودان
اليوم 00:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©