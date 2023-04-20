يوفنتوس إلى نصف النهائي بشق الأنفس

باريس (أ ف ب)

عبر يوفنتوس الإيطالي بصعوبة إلى نصف نهائي مسابقة «يوروبا ليج»، بتعادله مع مضيفه سبورتينج البرتغالي 1-1 في إياب الدور ربع النهائي، وذلك لفوزه ذهاباً بهدف نظيف.

وكان يوفنتوس فاز بشق الأنفس في مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف أحرزه حينها المدافع فيديريكو جاتي في الدقيقة 73.

وبكّر رجال «السيدة العجوز» في افتتاح التسجيل، وتحديداً في الدقيقة التاسعة عن طريق أدريان رابيو الذي استغلّ الفوضى الدفاعية داخل منطقة جزاء سبورتينج عقب ركنية نفذها فيديريكو كييزا، فتهيأت من البرازيلي أليكس ساندرو ليضعها الفرنسي «على الطائر» في الشباك.

لكن رابيو نفسه كان سبباً في عودة أصحاب الأرض إلى المباراة، عندما تدخّل بقوة داخل منطقة الجزاء على الأوروغوياني مانويل أوجارتي، ليحتسب الحكم من دون تردد ركلة جزاء، انبرى لها الإنجليزي ماركوس إدواردز وأسكنها في منتصف مرمى الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني (20).

وشهدت المباراة بعد ذلك تبادلاً في السيطرة والخطورة، إذ أهدر يوفنتوس فرصة قتل المباراة في الدقيقة 54 عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش، فيما أضاع سبورتينج فرصة اللجوء إلى شوطين إضافيين في أكثر من مناسبة.

ويأتي هذا التأهل للفريق الإيطالي بعد ساعات فقط من قرار أعلى محكمة رياضية في إيطاليا بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.