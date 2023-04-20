«هوكي الجليد» يتخطى نيوزيلندا في مونديال تركيا

إسطنبول (وام)

فاز منتخبنا الوطني لهوكي الجليد على نظيره النيوزيلندي 7-1، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم بتركيا المستوى الثاني B، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط بالفوز الثالث توالياً في المنافسة.

وتنتظر منتخبنا مواجهة حاسمة في البطولة أمام المنتخب البلغاري اليوم، إذ تمثل مؤشراً مهماً لمسار المنافسة على اللقب، قبل الجولة الأخيرة أمام المكسيك الأحد المقبل.

وهيمن لاعبو منتخبنا على ملعب المواجهة في إسطنبول، وأجبروا المنتخب النيوزيلندي على التراجع، لتنتهي الأشواط تباعاً 1/1، و4/ صفر، و2 / صفر.

وتوج جمعة الظاهري قائد منتخبنا الوطني تألقه اللافت في المباراة، بحصوله على جائزة أفضل لاعب.

وتستضيف تركيا بطولة العالم خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزيلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.

وتصدر منتخبنا لائحة الترتيب في البطولة قبل هذه الجولة، إثر تفوقه بفوزين متتالين على حساب تركيا 8/ صفر، وبلجيكا 4/ 3.

وأكد خالد القبيسي مدير منتخبنا الوطني أن الفوز الثالث في بطولة العالم، يتوّج الجهود الكبيرة التي بذلت في الاستعداد للمشاركة في المحفل العالمي، والأداء القوي من اللاعبين، والرغبة الكبيرة في رفع علم الدولة في سماء البطولة.

وأضاف: "اللاعبون أثبتوا جدارتهم بالوصول إلى هذه المرحلة المهمة من المنافسة، بالانتصارات المتوالية على حساب منتخبات قوية، ولدينا الأفضل لنقدمه في المباراتين المقبلتين قبل ختام البطولة، ونرجو أن تكون النهاية بمستوى التطلعات حتى نؤكد جدارتنا بحصد اللقب، الذي حصلنا عليه العام الماضي في النسخة الماضية على المستوى الثالث A.

بدوره أثنى ديفيد ريتش مدرب منتخبنا الوطني على المردود الإيجابي من اللاعبين في المباراتين السابقتين، والأداء الرفيع الذي مكنهم من الوصول إلى النتائج الجيدة، وهذا يؤكد أننا نمضي في المسار الصحيح.

وقال: "فخور بالمستوى المتطور من اللاعبين، ونحترم تطلعات جميع المنتخبات، ويجب أن نستمر في تعزيز طموحنا في المنافسة، وثقتي كبيرة في أننا بالتركيز الجيد والأداء المثالي، يمكن أن نؤكد مرة أخرى في هذه البطولة جدارتنا بالمنافسة على حصد الميداليات الذهبية".