أسطورة برشلونة يفارق الحياة

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، وفاة أسطورته لاعب خط الوسط السابق جوسيب ماريا فوستي، عن عمر 82 عاماً. وخاض فوستي 406 مباريات مع برشلونة خلال 12 عاماً، قضاها بالنادي بين عامي 1960 و1972، وقد سجل للفريق 117 هدفاً.

وصعد فوستي من أكاديمية النادي وقد لعب على سبيل الإعارة لفريق أوساسونا، تزامناً مع أداء الخدمة العسكرية في بامبلونا في أوائل الستينات، قبل أن يثبت نفسه كعنصر أساسي بفريق برشلونة.

واشتهر فوستي بسرعته وقدراته الفنية وتسديداته الحاسمة، وقد شكل أحد الرموز البارزة لبرشلونة، وساعد الفريق للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا ثلاث مرات، ولقب كأس المعارض الأوروبية مرة واحدة.

وذكر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جماهير برشلونة في كل مكان سيتذكرونك دائماً. ارقد في سلام». وكان فوستي ضمن المنتخب الإسباني الذي توج بلقب بطولة أمم أوروبا عام 1964. ولم يشر برشلونة إلى هذا الإنجاز لدى إعلانه عن خبر الوفاة، لكن ريال مدريد أشار إليه لدى تقديم التعازي لوفاة فوستي.

وقال متحدث باسم نادي ريال مدريد: «ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته يشعرون بالحزن لوفاة جوسيب ماريا فوستي، أسطورة برشلونة وكرة القدم الإسبانية، والذي كان ضمن المنتخب الإسباني الذي توج ببطولة أوروبا 1964».

وأضاف: «ريال مدريد يقدم تعازيه ومواساته لكل أقاربه وزملائه والأندية التي مثلها، ولكل محبيه».