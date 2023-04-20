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«موهبة» سيلتا فيجو للبيع بالشرط الجزائي

«موهبة» سيلتا فيجو للبيع بالشرط الجزائي
21 ابريل 2023 00:15

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
قال كارلوس مورينو، رئيس نادي سيلتا فيجو الإسباني لكرة القدم، إن ناديه لن يتفاوض لبيع لاعب الوسط جابري فيجا، متمسكاً بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقده والبالغ 40 مليون يورو للاستغناء عن خدماته. 

وبات فيجا واحداً من نجوم الموسم الحالي 2023/2022 في الدوري الإسباني، حيث خطف الأنظار بقدرته على التحكم في الكرة ونظرته الثاقبة للمرمى. 

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً تسعة أهداف في 27 مباراة هذا الموسم، بمعدل 49. 0 هدف كل 90 دقيقة، وهو المعدل الأفضل بالنسبة للاعبي خط الوسط في الدوري الإسباني "من خاضوا 1000 دقيقة على الأقل"، ليثير الإعجاب خاصة وأنه لا يوجد هدف من أهدافه جاءت عن طريق ضربات الجزاء. 

وأدى تألق فيجا إلى ربطه بالانتقال إلى مجموعة من الأندية الأوروبية، مثل ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ويتوقع نادي سيلتا فيجو أن يستفيد من بيع اللاعب بنهاية الموسم الجاري. 

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وقال مورينو في حديثه لإذاعة "كادينا سير": "البنود موجودة، لن نبيعه، بل سيتم شراؤه منا". 

وأضاف: "لا أحد بحاجة للتفاوض لأننا لن نبيعه، نحن نعلم أن هناك اهتماماً من الفرق التي تواصلت معنا في البداية، والذين تحدثوا بالفعل مع جابري، وهو صاحب القرار أيضاً". 

وتابع: "يمكنني أن أؤكد وجود فرق من إنجلترا وإيطاليا وفرنسا مهتمين بضمه، وكانت إجابتنا هي لا يمكنك التحدث معنا لأنه ليس للبيع".

سلتا فيجو
ليفربول
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
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