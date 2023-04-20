دوري أدنوك للمحترفين: «سباق خماسي» على اللقب وصراع تجنب الهبوط مستمر

معتصم عبدالله (دبي)

عززت نتائج «الجولة 23» لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، الإثارة الكبيرة للجولات الثلاث الأخيرة والحاسمة في مشوار الدوري على صعيد المنافسة على «اللقب»، والتي تجمع على التوالي شباب الأهلي، العين، الوحدة، الوصل، والشارقة، وتجنب الهبوط إلى جانب الظفرة والذي يشمل فرق دبا، البطائح، وحتى بني ياس وخورفكان.

وأشعل تعادل شباب الأهلي المتصدر برصيد 50 نقطة أمام مضيفه النصر 2-2، المنافسة على القمة بعدما قلص العين «الوصيف» الفارق إلى ثلاث نقاط بفوزه على ضيفه الشارقة المتراجع إلى المركز الخامس 2-0، وأمن الوحدة الثالث بالتغلب على جاره الجزيرة في «ديربي أبوظبي» بنتيجة 3-1، وعاد الوصل إلى الرابع بفوزه أمام بني ياس 3-0.

في المقابل، أشعل دبا جذوة القتال على البقاء وتجنب الهبوط إلى جانب الظفرة، بالفوز على منافسه المباشر البطائح 1-0، ليبقى «النواخذة» في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، مقابل 18 للراقي، و22 لبني ياس «الحادي عشر»، و24 لخورفكان «العاشر».

وتتركز الأنظار في حسم الهبوط، على المواجهات القوية للفرق المتنافسة على تجنب مرافقة الظفرة، حيث يلعب «النواخذة» أمام النصر، الشارقة، الجزيرة على التوالي، فيما لن تكون مهمة منافسه «الراقي» أقل سهولة أمام الجزيرة والنصر واتحاد كلباء.