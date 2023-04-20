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الرياضي

قمصان نجوم «ديربي أبوظبي» في المزاد

قمصان نجوم «ديربي أبوظبي» في المزاد
21 ابريل 2023 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت شركة Matchwornshirt العالمية، بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية، مزاداً على قمصان لاعبي الوحدة والجزيرة، في مباراة ديربي أبوظبي، التي جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أدنوك للمحترفين، في فرصة مميزة للجماهير، للحصول على هذه المقتنيات الكروية المميزة.
وانطلق المزاد في الساعة 6 مساء الأربعاء ويستمر حتى الساعة 6 مساء يوم 26 أبريل الجاري، مع تخصيص عائداته للأندية المشاركة فيه، من أجل مبادراتها المجتمعية والجماهيرية.
ويأتي هذا المزاد ليكون امتداداً لمبادرات الرابطة، التي نظمت عدة مزادات مماثلة في مسابقاتها، وشهدت إقبالاً على اقتناء هذه القمصان من قبل عشاق كرة القدم من داخل الدولة، ومختلف دول العالم.

ديربي أبوظبي
أبوظبي
الوحدة والجزيرة
الوحدة
الجزيرة والوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
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