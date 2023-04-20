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الرياضي

«المحترفين» تعلن عن أبطال «دوري الجماهير»

«المحترفين» تعلن عن أبطال «دوري الجماهير»
21 ابريل 2023 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الثالثة والعشرين، لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزًا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي شباب الأهلي المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي الجزيرة على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.
وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

رابطة المحترفين
الإمارات
رابطة المحترفين الإماراتية
دوري أدنوك للمحترفين
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