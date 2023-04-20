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الرياضي

400 رياضي في «ترايثلون الشارقة»

400 رياضي في «ترايثلون الشارقة»
21 ابريل 2023 02:08

الشارقة (وام)

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يستضيف كورنيش الممزر، 29 أبريل الجاري، «ترايثلون الشارقة» الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، وعدد من الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة.
وتستهدف البطولة - التي تشتمل على سباقات في الجري والسباحة والدراجات الهوائية - 400 مشارك من الجنسين في الفئات العمرية المختلفة من خمس سنوات حتى 50 عاماً وما فوق.
ويتضمن السباق أربع فئات، الأولى الأولمبية للسباحة لمسافة 1.5 كلم والدراجات لمسافة 40 كلم والجري لمسافة 10 كلم، والثانية سبرينت للسباحة لمسافة 750 م والدراجات لمسافة 20 كلم والجري لمسافة 5 كلم، والثالثة سوبر سبرينت للسباحة لمسافة 350 م والدراجات لمسافة 10 كلم والجري لمسافة 2.5 كلم، والرابعة جونيور للسباحة لمسافة 150م والدراجات لمسافة 5 كلم والجري لمسافة 1.5 كلم.
تبدأ سباقات البطولة بالفئة الأولمبية الساعة 5:45 صباحاً، وتعقبها سباقات الفئات الأخرى على التوالي بفاصل زمني قدره 5 دقائق بين كل سباق، فيما ينطلق سباق سوبر سبرينت للأطفال في الساعة 6:30، وتقام مراسم التتويج ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحاً.
وأكد ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، أن هذا السباق يهدف إلى تفعيل دور الرياضة المجتمعية ونشر الثقافة الرياضية وجعل الرياضة الأسلوب المثالي ونمط حياة لأفراد المجتمع، إضافة إلى إبراز الواجهة الرياضية والمعالم السياحية للإمارة والترويج للوجهات الرياضية المختلفة.

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