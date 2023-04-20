أوشحة «القلوب البيضاء» تعزز مبادرة الروح الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

وجه أصحاب القلوب البيضاء، أصحاب الهمم منتسبو مؤسسة زايد العليا، رسالة محبة ودعم للنادي الأهلي المصري من أبوظبي إلى القاهرة، بمناسبة إقامة مباراة الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا للفريق أمام الرجاء المغربي، مساء الغد على استاد القاهرة الدولي، وذلك من خلال إهداء عدد من الأوشحة الرياضية المنتجة بأناملهم، وتحمل شعار النادي الأهلي، إلى أقرانهم بمركز شباب الشيخ زايد بمنطقة أكتوبر في جمهورية مصر العربية.

تحمل الرسالة كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي، وتأتي استمراراً لمبادرة «زايد العليا» المجتمعية للتشجيع الرياضي والتنافس الشريف تحت شعار«شجع فريقك بروح رياضية، واستمتع بالمنافسة» التي تمتد إلى الوطن العربي، وتحمل الأوشحة المصنعة من خلال ورش التأهيل بالمؤسسة العلامة التجارية الخاصة بأصحاب الهمم «النحلة» والمرخصة من الجهات المعنية بالدولة. ودعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إلى التشجيع بصورة حضارية، وأن يجعلوا هذا التنافس في ميدان يسوده الحب والتآخي بين اللاعبين أنفسهم من الفرق المتنافسة وبين الجماهير المختلفة أيضاً، مشيرة إلى أن الرياضة بشتى فروعها تعتبر هواية وفناً يمارسه اللاعبون والرياضيون من أجل الحصول على مختلف البطولات لإسعاد هذا الجمهور الكبير الذي يقف بجانبه في كل المناسبات الرياضية.