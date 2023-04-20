الجمعة 21 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أوشحة «القلوب البيضاء» تعزز مبادرة الروح الرياضية

أوشحة «القلوب البيضاء» تعزز مبادرة الروح الرياضية
21 ابريل 2023 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يوجه برفع مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم
«أبوظبي للتقاعد»: خدمات استثنائية لأصحاب الهمم

وجه أصحاب القلوب البيضاء، أصحاب الهمم منتسبو مؤسسة زايد العليا، رسالة محبة ودعم للنادي الأهلي المصري من أبوظبي إلى القاهرة، بمناسبة إقامة مباراة الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا للفريق أمام الرجاء المغربي، مساء الغد على استاد القاهرة الدولي، وذلك من خلال إهداء عدد من الأوشحة الرياضية المنتجة بأناملهم، وتحمل شعار النادي الأهلي، إلى أقرانهم بمركز شباب الشيخ زايد بمنطقة أكتوبر في جمهورية مصر العربية.
تحمل الرسالة كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي، وتأتي استمراراً لمبادرة «زايد العليا» المجتمعية للتشجيع الرياضي والتنافس الشريف تحت شعار«شجع فريقك بروح رياضية، واستمتع بالمنافسة» التي تمتد إلى الوطن العربي، وتحمل الأوشحة المصنعة من خلال ورش التأهيل بالمؤسسة العلامة التجارية الخاصة بأصحاب الهمم «النحلة» والمرخصة من الجهات المعنية بالدولة. ودعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إلى التشجيع بصورة حضارية، وأن يجعلوا هذا التنافس في ميدان يسوده الحب والتآخي بين اللاعبين أنفسهم من الفرق المتنافسة وبين الجماهير المختلفة أيضاً، مشيرة إلى أن الرياضة بشتى فروعها تعتبر هواية وفناً يمارسه اللاعبون والرياضيون من أجل الحصول على مختلف البطولات لإسعاد هذا الجمهور الكبير الذي يقف بجانبه في كل المناسبات الرياضية.

الروح الرياضية
أصحاب الهمم
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»
الرياضي
باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»
اليوم 13:40
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
الرياضي
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
اليوم 12:30
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
الإمارات
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
اليوم 12:20
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
الرياضي
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
اليوم 12:16
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
الرياضي
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©