«الصقور» يتوج بلقب الجزيرة الحمراء الرمضانية

رأس الخيمة (الاتحاد)

توج فريق الصقور بلقب دورة نادي الجزيرة الحمراء الرمضانية لبراعم كرة القدم التي نظمتها اللجنة الرياضية بالنادي احتفالاً بشهر رمضان الكريم، وذلك بعد فوزه على فريق الجزيرة الحمراء بهدفين في المباراة النهائية، وجاء فريق النسور في المركز الثالث بتغلبه على فريق أكاديمية ألفا بخمسة أهداف، وشهد المباراتين علي محمد الغزالي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية، والدكتور إبراهيم الجمالي عضو مجلس الإدارة، المشرف على فرق المراحل السنية لكرة القدم.

وعقب انتهاء المباراتين، تم تتويج فريق الصقور وتقليده الميداليات الذهبية وتسليمه كأس الدورة، وتسليم فريق الجزيرة الحمراء كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وفريق النسور كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية، وتكريم فريق ألفا الفائز بلقب الفريق المثالي وتسليمه الكأس والميداليات التذكارية، كما تم تكريم اللاعب أدهم محروس الحائز على لقب أفضل لاعب في الدورة واللاعب أنس جهاد هداف الدورة.

وأشاد علي محمد الغزالي بالتجمع الكبير للبراعم الذين يمثلون القاعدة التي ستنطلق منها المواهب لدعم فرق النادي لكرة القدم في المستقبل، مشيراً إلى أن هذا التجمع الرائع صاحبه اهتمام كبير من أولياء أمور اللاعبين، مما يؤكد على حرص الجميع على تحقيق الأهداف المرجوة.