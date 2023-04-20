«عرب لاب» يكسب لقب دورة عبد الله جمعة الرمضانية

رأس الخيمة (الاتحاد)

اختتمت أمس بنادي الإمارات بطولة المغفور له عبد الله أحمد بن جمعة الطنيجي، المخصصة لمواليد 2011 /2012/ 2013/ 2014، بمشاركة 180 لاعباً، والتي ننظمها نادي الإمارات ونادي الرمس، استمراراً لنهج إدارتي الناديين في إحياء ذكرى مؤسسي وأقطاب المجتمع وأحد أعلامها ومن رواد الحركة المجتمعية في الدولة والساحة الرياضية.

شهد اختتام فعاليات البطولة يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وسالم سلطان الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة ناديي الإمارات والرمس وممثلي عدد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وكذلك عدد من أشقاء وأبناء الفقيد، يتقدمهم فهد عبد الله أحمد بن جمعة وعمر أحمد عبد الله بن جمعة.

وأكد منصور حسين، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات رئيس اللجنة المنظمة، أن بطولات كرة القدم للأشبال والناشئين أصبحت من الأنشطة الرياضية التي تجذب أعداداً كبيرة من الأبناء في رمضان، مما دعا إلى تجسيد اهتمامهم من خلال تنظيم مثل هذه البطولات لإشباع رغباتهم وحاجاتهم الرياضية، والتي تعود عليهم بالفائدة الكبيرة واستثمار هذه الدورات بتخليد أسماء الذين قدموا إسهامات جليلة لهذا الوطن بشكل عام وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص.

من جانبه تقدم سيف راشد الزعابي، نائب مشرف المراحل السنية بنادي الإمارات مدير البطولة، بالشكر لإدارتي الناديين على تنظيم البطولة، كما تقدم بالشكر كذلك لجميع أعضاء اللجنة المنظمة والفرق المشاركة والحضور على دعمهم وتواجدهم في البطولة، كما تقدم بجزيل الشكر لكل الشركات الراعية للبطولة.