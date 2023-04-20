«أجانب النسور».. الفعالية 86%

فيصل النقبي (خورفكان)

تسيد المهاجمون الأجانب قائمة أهداف خورفكان حتى الجولة 23، حيث سجلوا 22 هدفاً من إجمالي أهداف الفريق البالغة 26 بنسبة بلغت 86% وهي نسبة كبيرة، والتي اكتملت في آخر لقاءات الفريق بتسجيل الأجانب للثلاثية في مرمى الظفرة.

ويتصدر البرتغالي إيلتون قائمة الهدافين بواقع 8 أهداف، يليه فابيو أبرو 4 أهداف، ثم دودو ومهدي عبيد وجونيور ولكل منهم 3 أهداف، وهدف وحيد لسايمون كابرال، الذي سجل مؤخراً في مرمى الظفرة، الأمر الذي يمنح عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق الكثير من الخيارات في الاعتماد على قدرة أجانب الفريق في تحسين القدرات الهجومية، وخصوصاً الثلاثي الهجومي إيلتون ودودو وفابيو أبرو.