صناعة الأهداف.. مهارات متنوعة!

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد صناعته الهدف الأول لـ«الزعيم» أمام «الملك» في الجولة 23 من دورينا، يبتعد سفيان رحيمي بقمة «توب أسيست» بفارق تمريرة حاسمة وحيدة عن ملاحقه، فراس بالعربي، حيث صنع نجم «البنفسجي» 11 هدفاً مقابل 10 لـ«عقل البركان»، وتكشف الإحصاءات الفنية عن تعدد طرق «أفضل الصناع» في مساعدة زملائهم للوصول إلى المرمى.

- إذا كان رحيمي يملك 11 تمريرة حاسمة، بفارق 6 عن بندر الأحبابي، إلا أنهما يتساويان فوق قمة قائمة خاصة من حيث صناعة الأهداف عبر الكرات العرضية، مع الاختلاف النوعي بين «الثنائي»، حيث صنع سفيان هدفين عبر العرضيات «الهوائية» مقابل 3 من التمريرات العرضية الأرضية، بينما قدّم بندر كل هداياه الـ5 بواسطة الكرات العرضية الهوائية.

- لم يصنع أي لاعب الفارق في تنفيذ الركلات الركنية وتحويلها مباشرة إلى أهداف مثلما فعل «المُخضرم» إسماعيل مطر، بعدما صنع «سُمعة» 4 أهداف بواسطة عرضياته المتقنة من الركنيات، وهي تُمثّل نسبة 80% من تمريراته الحاسمة في النسخة الحالية، ويليه علي صالح «الإمبراطوري المُتوهج» بصناعة 3 أهداف عبر الركلات الركنية.

- يتصدر محمد فراس بالعربي قائمة أفضل صناع الأهداف «الثُنائية» عبر ألعاب «هات وخد»، بإجمالي 4 تمريرات حاسمة بنسبة 40% من إجمالي حصاده الرائع هذا الموسم، حيث تبادل تلك الكرات بنجاح مع بريستيج مبونجو ليُهديه هدفين، مقابل هدف واحد مع وليد أزارو وآخر بالتعاون مع علي مدن، وجاء بعد فراس، لاعب «فخر أبوظبي» عمر تراوري الذي صنع هدفين بهذه الطريقة بالتعاون مع علي مبخوت، في حين كرر لابا كودجو الأمر مع زميله أندري يارمولينكو.

- جمع رحيمي «غلته» كلها عبر اللعب المتحرك، بعدما صنع الـ11 هدفاً بواسطتها بنسبة 100%، في حين أظهر بالعربي تنوعاً محدوداً بصناعة 8 أهداف من «الحركة» مقابل هدفين من ركلتين ركنيتين، في حين مرر لابا كودجو 7 كرات حاسمة مُتحركة من إجمالي 8، مقابل 6 «أسيست» لفابيو ليما من «الحركة» وصناعة هدفين من ركنيتين.

- صنع عثمان كمارا 5 أهداف لمصلحة «الملك»، جميعها من «الحركة» وبينها 3 تمريرات حاسمة خلال هجمات مرتدة، ليتصدر تلك القائمة الخاصة، بالتساوي مع توماس شانكالاي نجم «الإمبراطور» الذي قدّم هو الآخر 3 «أسيست» عبر المرتدات الخاطفة من إجمالي 4 أهداف صنعها، يليهما فيديريكو كارتابيا مع «الفرسان» وفابيو ليما «زعيم الفهود» بصناعة هدفين من الهجمات المرتدة.

- تُعد الكرات الطولية العابرة لخطوط المنافسين أحد الوسائل الهامة لتسجيل الأهداف، بأقل عدد من اللمسات عبر نقل الهجمات بسرعة فائقة، ورغم لجوء كثير من الفرق لتلك الألعاب، إلا أن وصول الكرة الطويلة مباشرة إلى الهداف ليس بالأمر السهل، ويبرز عثمان كمارا مع «الملك» مرة أخرى وكذلك عبد الله النقبي مع «الفرسان» في هذا الأمر، حيث صنع كلاهما هدفين بواسطة التمرير الطولي المباشر.