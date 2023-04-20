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ديالو.. بصمة بـ«اقتناص الفرصة»

ديالو.. بصمة بـ«اقتناص الفرصة»
21 ابريل 2023 02:08

دبي (الاتحاد)

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وضع أمالو ديالو بصمته في دوري أدنوك للمحترفين بعد انتظار من عشاق الوصل، عندما سجل ثنائية مهدت الطريق أمام فوز «الإمبراطور» على بني ياس 3 - صفر في الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين.
وأصبح ديالو أول لاعب إيفواري يسجل ثنائية في دورينا منذ جيوفاني سيو لاتحاد كلباء في 2019، ولكن الأهم بالنسبة له هو كسب الثقة بعد التشكيك بقدراته، حيث ظهر في دقائق معدودة دون مشاركة كاملة في ثلاث مباريات قبل ذلك في الدوري دون أن ينجح في التسجيل، لكن هذه المرة تمكن من فرض نفسه أمام «السماوي».
وجاءت مشاركة ديالو أساسياً ليقتنص فرصة إيقاف زميله توماس شانكالاي، فتمسك بهذه الفرصة وكان واضحاً من الدقائق الأولى سعيه للتسجيل، وهو ما نجح به، ليعيد مرة أخرى المقارنات بين أسلوب لعب الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بين اللعب بمهاجم وهمي بعد رحيل البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا، أو العودة للمهاجم التقليدي مع ديالو.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
بني ياس
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