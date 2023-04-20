نزيف النقاط معضلة لـ«الفرسان»

مراد المصري (دبي)

أصبحت الأهداف التي يستقبلها شباب الأهلي خارج ملعبه معضلة في الوقت الحالي تتطلب الحلول من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وذلك بعدما استقبل هدفين أمام النصر في استاد آل مكتوم، كلفت «الفرسان» خسارة نقطتين ثمينتين في رحلة البحث عن تحقيق اللقب الثامن.

ومنذ العودة بشباك نظيفة أمام الشارقة في انطلاق الدور الثاني بالتعادل السلبي وقتها، استقبل «الفرسان» سبعة أهداف في جميع الخمس مباريات التالية خارج الديار، وفيما سلمت «الجرة» بتحقيق الفوز على اتحاد كلباء 2 - 1 والجزيرة 3 - 2، فإن ذلك كلف الفريق خسارة 6 نقاط بالتعادل مع الوحدة والعين 1-1 والنصر 2-2، وهي جميعها مباريات شهدت تقدم شباب الأهلي بالنتيجة قبل استقبال أهداف جعلته ينزف النقاط.

ولعل الأمر الإيجابي في رحلات شباب الأهلي خارج ملعبه هذا الموسم، أنه لم يعرف الخسارة سوى مرة واحدة وكان ذلك في الجولة الرابعة أمام الظفرة، وبعد ذلك كان يعود دائماً وهو يحصد النقاط من تلك الزيارات، وتبقت له حالياً رحلة واحدة خارج الديار أمام بني ياس في الجولة بعد القادمة، فيما يلتقي مع الوصل في الجولة المقبلة وأمام عجمان في الجولة الأخيرة على أرضه في استاد راشد بدبي.