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الرياضي

جيجر.. الهوية والشغف والولاء في هوفنهايم

دينيس جيجر
21 ابريل 2023 02:09

فرانكفورت (د ب أ)

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أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط الوسط دينيس جيجر لمدة 4 سنوات حتى عام2027 وتدرج جيجر 24 عاماً في صفوف جميع الفئات السنية لهوفنهايم، الذي بدأ الدفاع عن ألوانه منذ أن كان يبلغ 11 عاماً، وسجل أول ظهور له مع الفريق الأول عام 2017 وشارك جيجر في 115 مباراة مع هوفنهايم في جميع البطولات، علماً بأن عقده السابق كان من المقرر أن ينتهي في يونيو القادم. وصرح ألكسندر روزين، مدير فريق هوفنهايم، في بيان للنادي: «دينيس هو مثال رئيسي على مسار هوفنهايم. بدأ كطفل في المنطقة ونشأ في أكاديميتنا، فهو يمثل الهوية والشغف والولاء».

هوفنهايم
نادي هوفنهايم
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