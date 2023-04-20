لابا.. «ملك الثنائيات» بـ«البصمة 83» في «دوري الزعيم»

معتز الشامي (العين)

واصل لابا كودجو تألقه، والمساهمة في رسم مسار البهجة في مشواره مع «الزعيم»، والذي وصل إلى قمته خلال الموسم الحالي، عندما خطف نجومية الجولة الـ23، بهدفيه في مرمى الشارقة، من رأسية مباغتة في الدقيقة الرابعة، ثم تسديدة صاروخية «قاتلة»، أنهت اللقاء لصالح فريقه وقلصت الفارق مع شباب الأهلي المتصدر إلى 3 نقاط فقط.

وبهدفيه في الشارقة، ساهم لابا بعدد 6 أهداف من آخر 10 سجلها الزعيم في شباك الملك في دوري المحترفين، وبات هو «ملك الثنائيات» الأوحد هذا الموسم، حيث سجل 5 ثنائيات، وهو رقم لم يصل إليه مهاجم آخر مع الزعيم، كما رفع رصيده الشخصي إلى 25 هدفاً هذا الموسم ليتصدر عن جدارة قائمة الهدافين، وهو أعلى رقم يصل إليه «القاطرة» التوجولية في 23 مباراة، منذ التحاقه بصفوف الزعيم في 2019، كما وصل بعدد أهدافه الإجمالية إلى 83 هدفاً مع فريقه في البطولة نفسها، بينما يتبقى للابا هدف واحد، لمعادلة رقمه الأعلى الذي حققه الموسم الماضي برصيد 26 هدفاً، رغم أنه لا يزال أمامه 3 جولات وبالتالي يصبح مرشحاً لتسجيل المزيد، وكسر رقمه السابق.

وسدد لابا حتى الآن 115 تسديدة، منها 48 على المرمى، كما كانت جميع أهدافه الـ25 هذا الموسم في الدوري، من داخل منطقة الـ18، كما يعد من صناع اللعب البارزين، حيث صنع 8 أهداف هذا الموسم في البطولة. واستحق لابا إشادة الجميع، بعدما تحدى الظروف، والإرهاق، ودخل تحدياً من نوع جديد، وهو التمسك بالمشاركة أساسياً وخوض الـ90 دقيقة، ليكون سبباً في الانتصار، بعدما كان الجهاز الفني قد وضعه ضمن البدلاء لمنحه الراحة السلبية، بعد الضغوط البدنية والذهنية التي مرت عليه جراء تكرار مشاركاته وتوالي مشاركته في المباريات من دون راحة خلال الشهر الجاري.

من جانبه أكد الأوكراني ريبروف مدرب فريق العين، أن لابا لاعب استثنائي، ووصفه بالمقاتل الذي لا يستسلم، وكشف أنه كان قد قرر عدم الاعتماد عليه أساسياً لمنحه مزيداً من الوقت للراحة، قبل أن يعقد مع اللاعب اجتماعاً صباح يوم المباراة أمام الشارقة، ليفاجأ بتمسك لابا بالمشاركة ورفض الراحة، والتأكيد على تمسكه باللعب، بهدف إسعاد جماهير العين، التي بات يرتبط معها بعلاقة خاصة.

على الجانب الآخر، قال عنه كوزمين، هو لاعب يسجل من الفرص الميتة، ويستطيع اختراق أي دفاع والتسجيل في أي وقت، لهذا يبقى لاعباً مميزاً، ويتألق بالرقم 9 بل يعتبر نموذجاً لمن يرتدي هذا الرقم، وتابع: «هكذا يمكن أن نلخص نجومية لابا المقاتل».