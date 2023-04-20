«الرياضة المصرية» تعتمد عزل رئيس الزمالك

القاهرة(د ب أ)

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية شغور منصب رئيس نادي الزمالك، بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري.

وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، إنها أصدرت قرارها التنفيذي رقم 500 لسنة 2023، بتنفيذ الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري في الدعاوي أرقام 70451و 70452 و70456 و70458 لسنة 76، باعتبار منصب رئيس نادى الزمالك شاغراً وكلفت مديريه الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه، وأضافت أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة أصدرت قرارها رقم 233 لسنه 2023 بمضمون هذا الحكم، وقامت بإخطار نادي الزمالك من أجل تنفيذ هذا الحكم، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب، وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية 2025/2021.

وتم توجيه كافه جهات المديرية بمتابعه تنفيذ أحكام هذه القرارات.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قد قضت يوم الأحد الماضيز بقبول الدعوى المقامة من 4 أعضاء بنادي الزمالك للألعاب الرياضية يطالبون فيها، بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بزوال صفة مرتضي منصور كرئيس لنادي الزمالك بعد تعرضه للحبس. كما قضت المحكمة حسب نص الحكم، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمنصب رئيس للنادي.