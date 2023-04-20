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الرياضي

الهيئة العليا تلغي عقوبة خصم 15 نقطة من يوفنتوس

الهيئة العليا تلغي عقوبة خصم 15 نقطة من يوفنتوس
20 ابريل 2023 22:05

ميلان (رويترز)
ألغت أعلى هيئة رياضية في إيطاليا حكماً بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بسبب صفقات انتقال لاعبين.
وقبل ثماني مباريات من نهاية الموسم الجاري سيرفع هذا القرار يوفنتوس من المركز السابع إلى الثالث في الدوري، برصيد 59 نقطة متأخراً بفارق 16 نقطة عن نابولي المتصدر، لكنه سيعود إلى المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وجاء قرار مجلس الضمان الرياضي بعدما طعن يوفنتوس، أنجح أندية كرة القدم الإيطالية، ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير الماضي، بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.

 

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كما منعت المحكمة 11 مسؤولاً سابقاً وحالياً بالنادي من تولي أي منصب بالكرة الإيطالية.
ورغم قبول طعن يوفنتوس جزئياً، فإن المجلس لم يبرئه من ارتكاب مخالفات. لكنه قرر أن محكمة أخرى معنية بشؤون كرة القدم مؤلفة من قضاة آخرين، ينبغي أن تبدأ النظر في القضية ضد يوفنتوس ومسؤوليه والتوصل إلى عقوبة مناسبة.
وقال المدعي العام المعني بشؤون الرياضة أوجو توسر في جلسة استماع، إن الخطوات التي اتبعتها السلطات صحيحة، لكنه قال إن عدد النقاط المخصومة يحتاج لإعادة النظر في حكم جديد.
وقال ماوريتسيو بيلاكوزا محامي يوفنتوس في يناير الماضي، إن القرار "شابته أخطاء كثيرة" ويجب إلغاء الحكم. 

يوفنتوس
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