العين يحسم لقب «دوري 18» رسمياً

معتصم عبدالله (دبي)

حسم العين المنافسة على لقب «دوري الشباب تحت 18 عاماً» قبل جولتين، على نهاية المسابقة التي تشهد مشاركة 17 فريقاً، وتغلب «الزعيم الشاب» على مضيفه شباب الأهلي «الثالث» 2-0، ضمن الجولة 32، والتي شهدت فوز الوحدة «الوصيف» على خورفكان 6-0.

ووسع العين بفضل الفوز ال 26 في مشواره الفارق بينه وأقرب منافسيه الوحدة «الوصيف» إلى 7 نقاط كاملة، بعدما رفع رصيده إلى 81 نقطة مقابل 74 للعنابي، و67 للفرسان الثالث، قبل جولتين على ختام الدوري، حيث يلتقي العين ضيفه النصر في «الجولة 33» الثلاثاء المقبل، على أن تكون مباراته الأخيرة أمام الوحدة في قمة التتويج.

ويعد العين واحداً من بين 8 أندية نجحت في معانقة ألقاب الموسم الحالي لمسابقات المراحل السنية، وشملت شباب الأهلي «10 ألقاب»، العين «3 ألقاب» والإمارات «2»، مقابل لقب واحد لأندية عجمان، اتحاد كلباء، الجزيرة، الوحدة، والعربي المتوج بلقب دوري الشباب تحت 21 عاماً.

وشملت قائمة ألقاب العين في مسابقات المراحل بجانب بطولة دوري تحت 18 عاماً وكأس الأشبال تحت 15 عاماً، ودوري الأشبال تحت 11 عاماً.