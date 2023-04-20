رحلة توتنهام لم تنته بعد

لندن (د ب أ)

شدد دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، على أن هاري كين، نجم الفريق اللندني، يمكنه تحقيق طموحاته من خلال التتويج بلقب مع النادي.

ويقترب كين من الأشهر الـ12 الأخيرة في عقده مع توتنهام، وهناك مخاوف بشأن مستقبله، لاسيما مع عدم وجود مدير فني دائم للفريق، الذي يعاني من موسم آخر بلا ألقاب. وكثيراً ما أعرب الهداف التاريخي لتوتنهام عن رغبته في التتويج بالألقاب في نادي طفولته، لكن المناقشات بشأن تمديد التعاقد مع إدارة النادي لم تحدث بعد، وربما يكون الموسم المقبل هو آخر فرصة لكين للفوز مع توتنهام، إذا قرر عدم زيادة فترة إقامته بالنادي.

وينتهي عقد كين مع توتنهام، المنافس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2024.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات ليفي، خلال مقابلة جرت معه في جمعية اتحاد كامبريدج، حيث قال: «يمكن لكين الفوز ببطولة في توتنهام، ولكن كونه أسطورة أمر مهم أيضاً». أضاف ليفي: «الحقيقة هو أنه هداف توتنهام هوتسبر، فهو يصنع التاريخ. آمل أن يكون هناك في يوم من الأيام تمثال لهاري كين خارج ملعبنا».

ويشتهر ليفي، الذي قضى فترة طويلة في رئاسة مجلس إدارة توتنهام، بتردده في المشاركة في الأنشطة الإعلامية، ونادرًا ما أجرى مقابلات خلال 22 عاماً قضاها في النادي، منذ أن اشترت مؤسسة (إي إن آي سي) النادي عام 2001.

وخلال جلسة استغرقت 42 دقيقة في غرفة المناظرة، ناقش مشجعو توتنهام عدداً من القضايا، والتي كان من بينها إخفاق الفريق في التتويج بأي بطولة للموسم الـ15 على التوالي الآن.

وصرح ليفي: «لقد كانت رحلة رائعة خلال 22 عاماً، حقق توتنهام تقدماً هائلاً. صحيح أنه ليس بالقدر الذي نتمناه كمحبين للنادي ولكن نأمل ألا تنتهي الرحلة وما زلنا نتطلع للحصول على الألقاب التي نحتاجها».

أوضح رئيس توتنهام: «عندما جئنا لأول مرة إلى النادي، كان الفوز هو التأكد من بقائنا في الدوري الممتاز. ومع مرور الوقت حققنا المزيد من النجاحات، كان الأمر يتعلق بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي ثم دوري أبطال أوروبا».

وتابع: «من الواضح أن الهدف النهائي هو الفوز بالألقاب. وبكل تأكيد هذا ما نحاول القيام به. القول أسهل من الفعل».

وتساءل ليفي: «هل أنا سعيد لأننا لم نفز بأكثر من بطولة واحدة في آخر 15 سنة»؟ قبل أن يرد قائلاً: «بالطبع لا. لكنني أعتقد أيضًا أننا مررنا ببعض الأوقات الرائعة. التواجد في دوري الأبطال عدة مرات». أشار ليفي «على الرغم من حقيقة أنني أشعر بالمرض لأن هناك نادياً في شمال لندن أعلى قليلاً منا في هذه اللحظة، إذا نظرت إلى الوراء في السنوات الخمس الماضية، فقد كنا أيضاً أعلى منهم، وهذا ما يحدث».

وشهدت الأشهر الأخيرة تكهنات بشأن ملكية توتنهام طويلة الأجل، مع الحديث عن الاستثمار الخارجي والمشترين المحتملين للنادي الذين يجهزون العطاءات.

وشهدت آخر مباراتين للفريق على ملعبه أيضاً هتافات تطالب برحيل ليفي. شدد ليفي: «تمتلك مؤسس إي إن آي سي ما يقرب من 87% من أسهم النادي. لدينا 30000 مساهم ومعظمهم من المشجعين الذين يمتلكون الأسهم. واختتم ليفي تصريحاته قائلاً: «من واجبنا النظر في أي اقتراح يريد أي شخص تقديمه. كل ما أود قوله هو أننا لسنا في مفاوضات مع أحد».