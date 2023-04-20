هالاند «الغول» وميسي يترقب «موعد الوصول»

عمرو عبيد (القاهرة)

كالعادة، تصدّر النرويجي إيرلينج هالاند أغلفة الصحف الأوروبية، بعد قيادته مانشستر سيتي لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ، والطريف أن العنوان الأبرز أتى من إسبانيا، حيث كتبت «آس»: «الغول قادم لمواجهة الملكي»، إذ ينتظر الجميع في إسبانيا وخارجها «المعركة النارية» التي ستجمع «السيتي» وريال مدريد في قبل النهائي، وقالت إن جوارديولا و«البلومون» ضربا موعداً جديداً مع «الريال»، الذي يجب أن يحذر من هالاند صاحب ال12 هدفاً في «الشامبيونزليج»!

واتفقت «ديلي ميل» و«آي سبورت» الإنجليزيتان في القول إن هالاند يضرب مرة أخرى ولا يُبالي، بعدما تجاوز سريعاً إهداره ركلة الجزاء المبكرة ليٌسجل هدفاً جميلاً قضى على آمال بايرن ميونيخ «الضعيفة»، وكتبت «الجارديان» أن النرويجي سهّل مهمة «السيتي» بهدفه الرائع، وتحدثت «إكسبريس» عن أن «اختبار الريال» سيكون حاسماً لأحلام «كتيبة بيب» بالتتويج القاري.

ورغم اهتمام الصحف الإسبانية، خاصة الكتالونية، بمسألة عودة ميسي إلى برشلونة، إلا أنها تحدثت عن المواجهة المرتقبة بين «سيتي بيب» وريال مدريد، مثلما كتبت «ماركا»، كما قالت «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» إن بيب يتحدى «الملكي» مرة أخرى، في حين عنونت «لي سبورتيو» غلافها بالقول إن جوارديولا وهالاند «يُهددان» الريال.

وبالعودة إلى الصحف الكتالونية، نشرت «سبورت» تفاصيل العقد المزمع تقديمه إلى «الأسطوري» ميسي، حيث يعرض برشلونة 25 مليون يورو بتعاقد لمدة موسم واحد قابلة للزيادة إلى موسمين، ونقلت مع «موندو ديبورتيفو» تصريحات رئيس رابطة «الليجا» خافيير تيباس التي فتح من خلالها الباب أمام عودة ميسي، بقوله إنه يأمل أن يُرتب «البارسا» أوراقه من أجل استعادة «البرغوث».

وبالطبع دارت أغلب عناوين الصحف الإيطالية حول «ديربي الغضب» الذي يجمع ميلان والإنتر في نصف نهائي «الشامبيونزليج»، ووصفته كورييري ديللو سبورت ب«القنبلة»، حيث عادت فرق «الكالشيو» إلى دائرة الضوء القارية بكل قوة هذا الموسم، في حين تناولت «ستار سبورت» الإنجليزية هجوم مدافع تشيلسي، تياجو سيلفا، على إدارة «البلوز» مؤكداً أن الأخطاء التي ارتكبتها هي سبب «الموسم الكارثي» للفريق، محذراً من أن استمرار تلك الأخطاء سيؤدي إلى كارثة جديدة في الموسم المقبل، بينما تحدثت «الجارديان» عن اقتصار سباق تدريب «البلوز» بين ناجلسمان وبوكيتينو!