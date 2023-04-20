«الأبطال» تكشف عورات البايرن

ميونيخ (د ب أ)

أعلن هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن التعاقد مع مهاجم كبير يمثل أولوية لناديه، عقب خروج الفريق البافاري من دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في المقابل، اضطر أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن، للتأكيد على أن إدارة النادي حاولت بشتى السبل التعاقد مع الهداف النرويجي الشاب إيرلينج هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن دون جدوى.

وانتقل هالاند لميونيخ أمس الأربعاء، ليقود فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، للصعود إلى الدور قبل النهائي في دوري الأبطال، حيث أحرز هدف الفريق السماوي الوحيد خلال تعادله 1/ 1 مع بايرن على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الثمانية للبطولة، معوضاً ركلة الجزاء التي أضاعها في الشوط الأول من عمر اللقاء.

وصعد مانشستر سيتي للمربع الذهبي في دوري الأبطال للنسخة الثالثة على التوالي، عقب فوزه 4/ 1 على بايرن في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث سبق له الفوز 3/ صفر على الفريق الألماني ذهاباً بملعب (الاتحاد) الأسبوع الماضي.

ولم يستغل بايرن الفرص التي سنحت له لهز الشباك في مباراتي الذهاب والعودة، وبدا واضحاً تأثر الفريق برحيل نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل لبرشلونة الإسباني في الصيف الماضي.

وشدد كان في تصريحات أدلى بها عقب الوداع الأوروبي: «لقد حاولنا كل شيء في الفترة التي سبقت الموسم من أجل ملء الفراغ الذي تركه رحيل ليفاندوفسكي والتعاقد مع مهاجم بارز، والذي كان من بينهم اللاعب الذي لعب ضدنا الليلة».

أضاف كان «ليس من السهل شغل هذا المركز. لا يمكنك العثور على اللاعب رقم 9 الذي لديه القدرة على تعويض روبرت ليفاندوفسكي».

وتساءل كان «كم عدد اللاعبين الذين يشغلون مركز المهاجم الصريح على مستوى ليفاندوفسكي»؟ قبل أن يجيب قائلاً: «ليس هناك الكثير. وإذا توافر اللاعبون الأكفاء في هذا المركز فإن أسعارهم تبدو مرتفعة للغاية».

وكان من الممكن أن يصبح هالاند بديلاً مناسباً للهداف البولندي، لكنه قرر الانضمام لمانشستر سيتي من بروسيا دورتموند الألماني، وحقق نجاحاً باهراً في موسمه الأول مع فريقه الجديد بتسجيله 48 هدفاً في جميع المسابقات حتى الآن.

في المقابل، تعاقد بايرن مع الجناح السنغالي الدولي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، لتدعيم خط هجومه، لكنه لم يكن المهاجم المناسب للفريق. وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن «لدينا فريق من الطراز العالمي»، قبل أن يستدرك قائلاً «لكننا سنعيد النظر في خططنا لتشكيلة فريقنا». بالنسبة إلى هاينر، فمن الواضح أن المهاجم يجب أن يكون له الأولوية في هذه الخطط، حيث تتراوح التكهنات بين هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، والنيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، هداف نابولي الإيطالي، والفرنسي راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال هاينر: «كان واضحاً أننا ببساطة لا نسجل أهدافًا كافية في الوقت الحالي، وأننا لا نملك المهاجم الذي لديه القدرة على هز الشباك في الهجوم». لكنه اعترف أيضاً بأنه لا يوجد حل سهل، قائلاً: «إذا كان بإمكانك التعاقد مع أي مهاجم وأنت ضامنا نجاحه، فسوف نشتريه على الفور».

وتعهد هاينر بأن النادي سيعزز صفوفه بصفقات جديدة للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا مجدداً، لكن في الوقت نفسه يخشى بايرن من الخروج خالي الوفاض خلال الموسم الحالي. وبعد إخفاقه في التتويج بلقبي دوري الأبطال وكأس ألمانيا، يتصدر بايرن حالياً جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، الذي توج به في المواسم العشرة الأخيرة.

ويتقدم بايرن بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بروسيا دورتموند، فيما يستعد فريق المدرب توماس توخيل لمواجهة مضيفه ماينز، المتواجد في منتصف جدول الترتيب، بعد غد السبت في المرحلة المقبلة للمسابقة.

وصرح توماس مولر، مهاجم بايرن المخضرم: «نعلم أن لدينا يوم السبت خصوما في ماينز حصلوا على راحة لمدة أسبوع. هذا هو التركيز الرئيسي الآن، وليس التركيز على هذا الخروج الموجع من دوري الأبطال».