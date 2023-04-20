تشيلسي للبيع!

أنور إبراهيم (القاهرة)

استقرت إدارة تشيلسي الإنجليزي على عدم وجود لاعب بصفوف الفريق بمنأى عن الرحيل عن النادي خلال «الميركاتو الصيفي» القادم، إذ قال موقع «فوتبول ترانسفيرز» إن «البلوز» أنفق خلال الموسم الحالي رقماً قياسياً عالمياً بالنسبة لميزانية الصفقات الجديدة، في عهد الإدارة الجديدة بقيادة تود بويلي مالك النادي الجديد.

وأضاف الموقع أن تشيلسي أنفق أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني على شراء لاعبين جدد في عهد هذا المالك الجديد، ورغم ذلك جاءت النتائج «كارثية» بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، والتي انتهت بالفريق في المركز11 بالدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والخروج من كل مسابقات الكؤوس الإنجليزية، وكذلك الإقصاء من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال «الشامبيونزليج» أمام ريال مدريد الذي حقق الفوز ذهاباً «2/ صفر» وإياباً بنفس النتيجة.

وتابع الموقع أن معظم الصفقات الجديدة أثبتت فشلها، في الوقت الذي أقال فيه النادي اثنين من المدربين وسط الموسم «توماس توخيل وجراهام بوتر»، بينما يتولى المهمة حالياً بصفة مؤقتة ابن النادي فرانك لامبارد من دون أن يحدث أي تحسن في وضع الفريق.

وترتيباً على ذلك بات تشيلسي بحاجة ماسة إلى «ثورة جديدة» في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، إذ أن مالك النادي الجديد ينوي تنقية «قوام» الفريق من كل العناصر غير الصالحة للاستمرار. ويعتقد موقع «فوتبول ترانسفيرز» أنه ستجرى عملية «تخفيض شاملة» لقوام الفريق الأول بالنادي، ولن يكون أحد بمنأى عن خطر العرض للبيع.

وصدّقت مصادر صحفية إنجليزية قريبة من النادي اللندني على كلام موقع «فوتبول ترانسفيرز»، وقالت إن كل لاعبي الفريق معروضون بالفعل للبيع، وحتى إذا كان بعض اللاعبين بمنأى عن الخطر أكثر من غيرهم، فإن النادي سيستمع إلى جميع العروض المقدمة من طالبي شراء اللاعبين، طالما أن هؤلاء اللاعبين خيبوا الآمال هذا الموسم بأدائهم الباهت ومردودهم الضعيف.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن تشيلسي بحاجة ضرورية إلى بيع لاعبين هذا الصيف، من أجل تحقيق التوازن في ميزانية النادي والاستجابة لتعليمات «اللعب المالي النظيف»، بعد النفقات الضخمة التي تكبدها النادي، منذ تولي تود بويلي قيادة سفينة النادي بعد استبعاد الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش.

وفي سياق مختلف، شن النجم الإيفواري المخضرم ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي السابق، هجوماً شديد اللهجة على ناديه، بعد ما وصل إليه حاله من تدهور في النتائج وتراجع في ترتيب «البريميرليج».

وقال: لم أعد أتعرف على فريقي السابق، فهناك مالك جديد ورؤية مختلفة، وليس هناك مقارنة بين المالك الجديد والمالك السابق الذي تعاقد مع نجوم من طراز عالمي مثل بيتر تشيك واندريه تشيفتشينكو وهيرنان كرسبو ومايكل إيسيان ومالودا وغيرهم، وبهم تحققت البطولات.

وأضاف دروجبا الذي يعمل معلقاً ومذيعاً لحساب قناة «بلوس» الفرنسية قائلاً: اليوم تغيرت الاستراتيجية وبات الفريق يراهن على اللاعبين الشباب.

وعلق قائلاً: من الصعب في تقديري أن يقود مدرب غرفة ملابس بها أكثر من 30 لاعباً.

وإزاء هذا الهجوم، كان رد لامبارد مقتضباً إذ قال: حزين جداً وآسف لتعليقات ديدييه!