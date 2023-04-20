الوصل ثالث دوري رجال السلة

علي معالي (دبي)

بعد غياب سنوات طويلة عن منصات التتويج، عاد فريق السلة بنادي الوصل ليحتل المركز الثالث في مسابقة دوري الرجال لهذا الموسم، بعد الفوز في المباراة الأخيرة على الشارقة بملعبه بنتيجة 99- 95، ليؤكد «الإمبراطور» تحت قيادة الكابتن المخضرم عبدالحميد إبراهيم تألقه في لقاء كان خلاله الأفضل معظم الفترات.

ونجح الفريق بمجموعة من اللاعبين الشباب في ظل غياب الثلاثي راشد أيمن ويونس خميس وخميس محمد، مما دفع المدرب إلى الاعتماد على 2 من لاعبي فريق الشباب وهما عبدالعزيز خليفة وسيف محمد، وظلت المباراة متقاربة في النتيجة والمستوى، حتى قبل النهاية بـ 56 ثانية وفي الشوط الربع الرابع، ينجح فهود زعبيل في قلب النتيجة لصالحهم بفارق نقطة 91- 90، وظل الفريق متماسكاً حتى أنهى المواجهة الصعبة لصالحه بفضل تألق مجموعة من اللاعبين ومنهم خالد خليفة، وعبدالعزيز خليفة، ومحمد محمود كوبي، سيف محمد، والثنائي الأجنبي أمير جبار ونيكولاس.

وقام عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، يرافقه علي الأميري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وداوود التميمي رئيس لجنة الحكام، بتقليد الوصل بالميداليات البرونزية، وسط فرحة كبيرة بعودة هذا الفريق إلى المنافسة القوية بعد غياب سنوات طويلة.

وأشاد عبداللطيف الفردان بالمستوى الذي ظهر عليه الوصل هذا الموسم، خاصة في المباراة الأخيرة بالدوري قائلاً:«عاد الإمبراطور من جديد ليؤكد قوته وقدراته العالية، وهذا مكسب كبير للسلة الإماراتية، ولابد من الإشادة بجهود المدرب عبدالحميد إبراهيم على نجاحه في هذه المهمة، وتعودنا دائماً من الوصل بأن يكون ذخيرة قوية للمنتخبات الوطنية، وأن حصوله على المركز الثالث هذا الموسم نعتبرها انطلاقة مهمة للأفضل خلال السنوات المقبلة، وأمامهم تحد جديد في بطولة الكأس التي تنطلق الشهر المقبل».