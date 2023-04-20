شعلة الألعاب العالمية ترسم لوحة الأمل 7 يونيو المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية الخامسة عشر التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 حتى 25 يونيو القادم بمشاركة 170 دولة، من بينهم 20 دولة عربية عن اايقاد شعلة الألعااب العالمية 7 يونيو المقبل 1898، وكانت آخر مراسم لإيقاد شعله للأولمبياد الخاص قد جرت عام 2019 في أبوظبي.

وسيتم إيقاد الشعلة باستخدام أشعة الشمس وبحضور كهنة وكاهنات المعبد، في جو أسطوري، حيث تُعد هذه المراسم جزءاً أساسياً من دورات الأولمبياد الخاص الدولي ومنذ عام 1981، ثم ستسافر إلى ألمانيا لتجوب عدداً من مدنها بداية من يوم 13 يونيو الى أن تصل يوم 17 يونيو يوم حفل الافتتاح.

وشعلة الأمل هي الرمز الأولمبي، الذي يجسد مفاهيم الحركة الأولمبية من قيم الصداقة والسلام، وتحمل مراسم الجري بالشعلة معاني إنسانية قيمة، بدعوة جميع مواطني ومقيمي الدولة المنظمة للألعاب للمشاركة في هذا الحدث الرياضي والإنساني الأكثر تضامناً في العالم.

وتنطلق الشعلة من أثينا إلى أن تستكمل رحلتها الى العاصمة برلين، ثم تجوب عدداً من المدن الألمانية، وتكون محطتها الختامية في حفل الافتتاح بالاستاد الأوليمبي ببرلين، في ليلة تاريخية مرتقبة.

وتعود مراسم الجري بشعلة الأمل من خلال رجال الشرطة إلى عام 1981 عندما تأسس في ويتشيتا بولاية كنساس الأميركية بهدف دعم لاعبي الأولمبياد الخاص، ووصل اليوم عدد رجال الشرطة الذين شاركوا في مراسم الجري بالشعلة أكثر من 100 ألف من رجال الشرطة حول العالم، ولم يكن الهدف الأسمى من تلك الحملة هو جمع التبرعات بقدر ما كان هدفها هو زيادة الوعي وحث جميع أفراد المجتمع على الانضمام والمشاركة مع لاعبي الأولمبياد الخاص فى أنشطتهم المختلفة ودمجهم وتقبلهم، وكان من ثمار ذلك ظهور فكرة الرياضات الموحدة اليونافيد، والتي يشارك في الفريق الواحد لاعبون من ذوى الإعاقة الفكرية مع ذويهم من غير المعاقين، حيث وصل عدد المشاركين في رياضات اليونافيد الرياضات الموحدة حول العالم اليوم إلى مليون ونصف المليون.