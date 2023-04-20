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الرياضي

نادال يُعلن انسحابه من دورة مدريد

نادال يُعلن انسحابه من دورة مدريد
20 ابريل 2023 14:15


مدريد (أ ف ب) 

أعلن الإسباني رافايل نادال انسحابه من دورة مدريد لماسترز الألف للتنس لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في يناير الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، متطرقاً إلى «أسابيع وأشهر صعبة». 

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وقال نادال البالغ من العمر 36 عاماً في مقطع فيديو مصحوباً بنص على حسابه في إنستجرام: «حتى الآن، غبت عن دورتي مونتي كارلو وبرشلونة. وللأسف، لا يمكنني المشاركة في مدريد أيضاً»، مضيفاً: «الإصابة لم يتم علاجها بعد ولا أستطيع العمل بشكل كاف من أجل العودة إلى المنافسة»، في وقت يقترب موعد بطولته المحببة رولان جاروس الفرنسية التي توج بلقبها 14 مرة. 

نادال
رافاييل نادال
التنس
جراند سلام للتنس
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