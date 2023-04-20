دي بروين: لست ذلك الشخص

ميونيخ (د ب أ)

أثنى كيفن دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بالدور الذي قدمه زميله النرويجي إيرلينج هالاند خلال لقاء الفريق ضد مضيفه بايرن ميونيخ الألماني.

وشدد صانع الألعاب البلجيكي على أن الهدف الذي أحرزه هالاند في مباراة الفريقين التي انتهت 1/ 1 أمس الأربعاء، بإياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، كان له مفعول السحر في تأهل مانشستر سيتي للدور قبل النهائي للمسابقة القارية للنسخة الثالثة على التوالي.

وأحرز هالاند هدفه الـ48 بجميع المسابقات في موسمه الاستثنائي مع مانشستر سيتي، الذي انضم لصفوفه في الصيف الماضي قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، ليقود الفريق السماوي للتغلب على نظيره البافاري 4/ 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان سيتي يتحكم في مصيره بعد فوزه الكبير 3/ صفر على بايرن ذهاباً الأسبوع الماضي، لكنه كان بحاجة لتحمل ضغوط كبيرة في ملعب أليانز أرينا قبل هدف هالاند، الذي جاء في الدقيقة 57، ليحسم الأمور عملياً للفريق الإنجليزي.

ويرى دي بروين أن هالاند أظهر شخصية رائعة لينهي هجمة مرتدة سريعة بنجاح، بعد أن أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول بالمباراة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات دي بروين عقب المباراة، حيث قال: «كنت أعلم أنه لن يكون سعيداً بإضاعة ركلة الجزاء، لكن الأمر انتهى». أضاف دي بروين: «عندما تتاح أمامك فرصة أخرى، فإنه يتعين عليك العودة مجدداً. لقد سنحت له الفرصة، واغتنمها بشكل رائع بكفاءة، ليساعدنا في التأهل للدور المقبل».

ورغم تأخره في النتيجة، واصل بايرن القتال وأدرك التعادل بفضل هدف أحرزه جوشوا كيميتش، في وقت متأخر من الشوط الثاني عبر ركلة جزاء مثيرة للجدل، لكن الهدف لم يكن يقف عائقاً أمام صعود مانشستر سيتي للدور المقبل.

وشهدت المباراة طرد توماس توخيل المدير الفني لبايرن في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لاحتجاجه على قرارات حكم المباراة الفرنسي كليمنت توربين.

وضرب مانشستر سيتي موعداً ثأرياً مع ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي، حيث يتطلع فريق المدرب جوسيب جوارديولا لرد اعتباره من خسارته الدراماتيكية أمام الفريق الملكي، في ذات الدور بالنسخة الماضية للمسابقة.

وبينما أكد لاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا ثقته في قدرة سيتي على الانتقام من تلك الخسارة، إلا أن دي بروين شدد على أن هذا ليس شيئاً يحفزه.

وقال دي بروين: «لست ذلك الشخص. ما حدث العام الماضي قد وقع بالفعل. لعبنا بشكل جيد في المباراتين وفي الدقائق الخمس الأخيرة تغير مسار المواجهة».

وأشار دي بروين: «ينبغي عليك أن تفكر فيما هو قادم. لقد حدث هذا ولا يعني أننا لم نلعب بشكل جيد في معظم فترات المباراتين. كرة القدم تدور حول التفاصيل وهذا يحدث وأنت تمضي قدماً». ويحل سيتي ضيفاً على الريال في لقاء الذهاب الذي يقام في 9 مايو المقبل في العاصمة الإسبانية، قبل أن تجرى مباراة العودة على ملعب الاتحاد في 17 من الشهر نفسه.

وقبل مواجهته القارية المرتقبة، يستعد مانشستر سيتي لخوض العديد من المباريات المحلية الهامة، حيث يلعب ضد شيفيلد يونايتد في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت المقبل، ثم يستضيف أرسنال في الدوري الإنجليزي بعدها بأربعة أيام، في لقاء سيحدد شكل المنافسة على لقب المسابقة العريقة في الأسابيع المقبلة.

وأكد دي بروين: «سيكون تحولاً سريعاً. نخوض جدولاً مزدحماً. إنه أمر صعب للغاية بالنسبة لنا، لكن من الجيد أن نصل لهذا الوضع في مختلف البطولات». واختتم دي بروين تصريحاته قائلاً: «يريد الكثير من الناس أن يكونوا في وضعنا هذا. نحن فخورون بذلك ولكن يجب علينا الاستمرار». ومن بين الجوانب السلبية لسيتي تعرض مدافعه ناثان أكي لإصابة في أوتار الركبة، قبل استبداله في الشوط الثاني أمام بايرن، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية عقب عودة الفريق لمدينة مانشستر.