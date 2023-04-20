برناردو سيلفا: حان وقت الثأر

لندن (د ب أ)

أكد البرتغالي برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، ثقته في قدرة فريقه على الثأر من ريال مدريد الإسباني، عندما يلتقي الفريقان في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وحافظ مانشستر سيتي على تواجده في المربع الذهبي لدوري الأبطال للنسخة الثالثة على التوالي، بعد اجتيازه عقبة بايرن ميونيخ الألماني في دور الثمانية.

وفاز سيتي 3/ صفر على بايرن في مباراة الذهاب بإنجلترا الأسبوع الماضي، قبل أن يتعادل معه 1/ 1 في لقاء الإياب، على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري، أمس الأربعاء.

وبادر النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بالتسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 57، معوضاً ركلة الجزاء، التي أهدرها في الدقيقة 37، فيما أحرز جوشوا كيميتش هدف التعادل لبايرن في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وحرم ريال مدريد برناردو سيلفا من بلوغ المباراة النهائية في النسخة الماضية لدوري الأبطال، بعدما فاز على مانشستر سيتي بطريقة دراماتيكية في الدور قبل النهائي للبطولة القارية.

وفاز مانشستر سيتي 4/ 3 بملعبه على الريال ذهاباً، كما تقدم 1/ صفر في مباراة العودة بإسبانيا، غير أن النادي الملكي سجل هدفين في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي بواسطة نجمه البرازيلي رودريجو، ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي، الذي شهد تسجيل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الهدف الثالث للفريق الإسباني، الذي صعد للنهائي بعد فوزه 3/ 1 على منافسه الإنجليزي.

ورداً على سؤال حول فرصة الانتقام، قال لاعب وسط مانشستر سيتي لشبكة «بي تي سبورت»: «آمل ذلك، نعم، سوف نسعى لتحقيق ذلك بالتأكيد».

وأضاف سيلفا في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «نحن دائماً ما نعمل على ذلك، ولكننا نشعر أن الفريق واثق للغاية من قدراته في الوقت الحالي. أعتقد أننا سوف نصعد». ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين الريال وسيتي في التاسع من مايو المقبل بإسبانيا، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما في لقاء الإياب بإنجلترا في 17 من ذات الشهر.