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«فني الشطرنج» يعتمد المشاركات الخارجية وخطة النشاط

«فني الشطرنج» يعتمد المشاركات الخارجية وخطة النشاط
20 ابريل 2023 13:30

دبي (الاتحاد)
عقد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج برئاسة سلطان علي الطاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس الجهاز وحضور أعضاء اللجنة، حيث اعتمد الاجتماع خطة النشاط المحلي والمشاركات الخارجية للمرحلة المقبلة، كما رفع الاجتماع عدداً من التوصيات إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها في مقدمتها إقامة معسكر خارجي لمنتخبي الرجال والسيدات خلال شهر يوليو المقبل كما تم اعتماد المشاركة في الأولمبياد العالمي للشباب تحت 16 سنة في هولندا خلال الفترة من 12 إلى 19 أغسطس المقبل، وإعداد المنتخب بشكل مثالي للمشاركة في بطولة آسيا للهواة في دبي خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبلين والمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين.
كما يشارك منتخبنا في بطولة العالم للناشئين في مدنية شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر المقبل وبطولة العالم للهواة في عمان من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل وأيضا المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات في بانكوك خلال الفترة من 17 على 27 نوفمبر المقبل وبطولة آسيا للشباب في مدينة العين خلال الفترة من 13 إلى 23 ديسمبر 2023.
وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد أن الاجتماع تطرق لعدد كبير من الموضوعات المهمة، بما فيها خطة النشاط المحلي واعتماد نتائج الدوري للفئات العمرية والمكاسب الكبيرة والتنظيم الناجح للمسابقات المحلية، مشيراً إلى أن التوصيات التي رفعها الجهاز الفني إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها تهدف للمشاركة في أكبر عدد من البطولات من أجل احتكاك لاعبينا ولاعباتنا وزيادة التصنيف بجانب هدفنا الأول، وهو تحقيق إنجازات للشطرنج الإماراتي في هذه البطولات.
وأضاف أن الجهاز الفني كلف أحمد النعيمي مسؤول الحكام بترشيح الحكام الذين سيشاركون في البطولات الخارجية سواء العربية والآسيوية والعالمية، موضحاً أن هناك تنسيقاً مع نادي الفجيرة للشطرنج الذي يستضيف بطولة الإمارات الفردية والتي تم تعديل موعدها، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على توزيع البطولات بين إمارات الدولة، موجهاً الشكر إلى كل الأندية على تعاونها الدائم مع الاتحاد والتنسيق في استضافة البطولات والمسابقات المحلية.
ونوه رئيس الجهاز الفني إلى أن هناك عدداً من البطولات الدولية التي تقام داخل الدولة، وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين منها بطولة الشارقة ماسترز التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال الفترة من 17 إلى 25 مايو المقبل وبطولة دبي المفتوحة التي ينظمها نادي دبي للشطرنج خلال الفترة من 27 مايو إلى 4 يونيو المقبلين، ومهرجان أبوظبي الدولي خلال الفترة من 14 إلى 25 أغسطس المقبل، وهي ضمن البطولات الموجودة في الأجندة.ش

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