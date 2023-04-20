«الحلم» يرفع الضغوط عن الإنتر وإنزاجي

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

اعترف سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أنه كان يحلم فقط في السابق بصعود فريقه للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات في البطولة فريق إنتر في المجموعة، التي كان يطلق عليها «مجموعة الموت»، حيث وُجد في مجموعة واحدة برفقة بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني، لكنه خطف ورقة الترشح للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، بعدما جاء في المركز الثاني بترتيب البطولة، متفوقاً على الفريق الكتالوني، الذي حل في المركز الثالث.

وشق إنتر طريقه نحو المربع الذهبي في المسابقة القارية التي توج بها 3 مرات، عقب فوزه 5/ 3 على بنفيكا البرتغالي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية، حيث فاز 2/ صفر ذهاباً بالعاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع الماضي، قبل أن يتعادل 3/ 3 في لقاء الإياب، الذي جرى بملعب جوتسيبي مياتزا في إيطاليا مساء الأربعاء. وضرب إنتر موعداً في الدور قبل النهائي مع جاره اللدود ميلان للمرة الأولى في دوري الأبطال منذ موسم 2002/ 2003، علماً بأنها ستكون المرة الأولى التي يلتقي خلالها الفريقان وجهاً لوجه 5 مرات خلال موسم واحد.

وصرح إنزاجي عقب المباراة: «أشعر بسعادة كبيرة. لقد لعبنا مباراة رائعة ضد فريق صعب». أضاف إنزاجي: «نستحق عن جدارة الصعود للدور قبل النهائي، الذي كان مجرد حلم من قبل. أنا سعيد للأولاد وبتأهلنا. بدأنا المشوار في مجموعة صعبة للغاية مع برشلونة وبايرن ميونيخ. نعمل كل يوم لتجربة هذه الأمسيات».

ويبدو أن بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ تتويج إنتر باللقب موسم 2009 - 2010 من شأنه، أن يخفف بعض الضغط على إنزاجي، الذي تعرض للكثير من الانتقادات بسبب مستوى الفريق في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وفشل إنتر في تحقيق أي انتصار خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة المحلية، التي شهدت تلقيه 4 هزائم.

وشدد المدرب الإيطالي على أن «النقاد ليسوا مشكلة. أعرف من أين أتوا. البعض يتحدث بشكل جيد، والبعض الآخر يتحدث بشكل سيئ».

من جانبه، قال فيديريكو ديماركو، نجم إنتر، لمنصة «أمازون برايم» عقب المباراة: «نحن سعداء للغاية، لقد مرت سنوات عديدة منذ أن تأهل إنتر للدور قبل النهائي. لا تزال هناك خطوة واحدة للوصول إلى النهائي».

وأشار لاعب الفريق الإيطالي: «لقد لعبنا بشكل جيد، بصرف النظر عن الأهداف التي تلقيناها الليلة. التمريرات الحاسمة، لقد عملت طوال الأسبوع من أجل هذا، الشيء المهم هو فوز الفريق». وظهر ديماركو بشكل رائع، بعدما قدم تمريرتين حاسمتين تمكن من خلالهما زميلاه لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا من هز الشباك، كما أرسل أكثر من تمريرة عرضية متقنة، شكلت الكثير من الخطورة على مرمى بنفيكا في اللقاء.

وعندما سُئل عن مواجهة ميلان المرتقبة، أجاب ديماركو: «دعونا نفكر في المباريات الأخرى أولاً. أنا هادئ، لا تزال هناك خطوة واحدة بالنسبة لنا للمضي قدماً نحو المباراة النهائية».

يذكر أن الفائز من مواجهة ميلان وإنتر سوف يلتقي في النهائي، الذي يُجرى في يونيو القادم، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.