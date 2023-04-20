«الثالثة» سر سعادة جوارديولا

لندن (د ب أ)

أبدى الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بتأهل فريقه للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للنسخة الثالثة على التوالي.

واجتاز مانشستر سيتي عقبة بايرن ميونيخ، بعدما تغلب عليه 3 / صفر ذهاباً بإنجلترا، وتعادل معه 1 / 1 إياب بألمانيا، في دور الثمانية بالمسابقة القارية.

ورغم محاولات بايرن العديدة لتعويض الخسارة التي لحقت به في لقاء الذهاب، إلا أن تقدم مانشستر سيتي بهدف نجمه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، قضى على طموحات الفريق الألماني في مواصلة مسيرته بالبطولة التي توج به 6 مرات.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا": "أنا سعيد للغاية - ثلاثة مواسم متتالية في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريق رائع".

أضاف جوارديولا: "لكننا عانينا في الشوط الأول وفوزنا 4 / 1 على بايرن في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لا يعبر مطلقاً عن سير اللقائين. من حسن حظنا أنهم أضاعوا الفرص التي سنحت لهم".

أوضح جوارديولا: "لقد دافعنا بشكل جيد وفي الشوط الثاني كنا أفضل بكثير. الأسف الوحيد هو أنه لم يكن لدينا المزيد من سلاسة التمريرات. يجب أن يكون لديك المزيد من التمريرات ضد فريق بهذه الجودة".

واستدرك: "ولكن بصرف النظر عن ذلك، تهانينا للجميع في مانشستر سيتي وشكراً لجميع مشجعينا الذين جاءوا إلى ميونيخ". وحمل الهدف الذي أحرزه هالاند الرقم 48 في موسمه الاستثنائي. شدد جوارديولا: "إيرلنج لاعب خطر. نحن نعلم ذلك. أظهر شخصيته في تنفيذ ركلة الجزاء. أضاعها لكن هذا لا يهم".

وأكد المدرب الإسباني: "إنه يقدم موسماً جيداً وينهي المباريات بشكل مذهل حقاً".

وضرب مانشستر سيتي موعداً في الدور قبل النهائي مع ريال مدريد الإسباني، حيث تجرى مباراة الذهاب بالعاصمة الإسبانية في 9 مايو المقبل، فيما يقام لقاء الإياب في ملعب الاتحاد بإنجلترا في 17 من ذات الشهر.

من جانبه، أعرب توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ الذي تعرض للطرد قرب نهاية اللقاء، عن غضبه من الحكم الفرنسي كليمان توربان، الذي أدار المباراة، مشيراً إلى أنه ليس من حكام الصفوة. ورغم ذلك، جاءت تصريحات توخيل أكثر إيجابية بشأن لاعبيه، حيث قال: "لا أعتقد أن نتيجة التعادل معبرة عن مجريات اللقاء، لكن كان هناك اختلاف فيما يتعلق بالثقة في أنفسنا وأدائنا".

وكشف توخيل " "إنني راضٍ للغاية عن أسلوب لعبنا. لعبنا ضد الفريق الأكثر تألقاً في كل أنحاء أوروبا والتقينا بهم وجهاً لوجه".