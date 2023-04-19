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«أبوظبي للشطرنج» يشارك في بطولة مدارس العالم

«أبوظبي للشطرنج» يشارك في بطولة مدارس العالم
20 ابريل 2023 03:21

أبوظبي (وام)

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 يشارك نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في بطولة مدارس العالم للشطرنج التي تستضيفها اليونان حتى الاثنين المقبل. يتألف الوفد المشارك من خمسة لاعبين ولاعبات هم حميدان الزعابي، وراشد الحميري، وحمدان الحامد، وروضة السركال، والريم الحمادي، بالإضافة إلى المدرب الروماني بوجدان جاريبا والمدربة الأرمينية ماريا جيفورجيان. 
وأكد سهيل العوضي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس الجهاز الفني، أهمية مثل هذه المشاركات في البطولات الخارجية، نظراً لدورها الحيوي في الارتقاء بالمهارات وتعزيز قدرات لاعبي ولاعبات النادي، بما يتماشى مع استراتيجية النادي لترسيخ استدامة التطور الذي تشهده اللعبة، واستشراف مستقبلها بالممكنات التي تسهم في رفد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر.

نادي أبوظبي للشطرنج
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