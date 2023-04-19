«الزعيم» يواصل «مطاردة القمة»

مراد المصري (دبي)

تفوق العين على الشارقة 2-0 في قمة مباريات الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، التي أقيمت أمس في استاد هزاع بن زايد، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 47 نقطة بالمركز الثاني، ويضيق الخناق على شباب الأهلي المتصدر برصيد 50 نقطة، قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد «الملك» عند 42 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.

كان العين سباقاً للتقدم برأسية متقنة من لابا كودجو بعد تمريرة عرضية من سفيان رحيمي في الدقيقة الرابعة.

أهدر كايو لوكاس أخطر محاولات الشارقة لإدراك التعادل، بعدما حول كرة بلمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى العين في الدقيقة 39.

وأضاف لابا كودجو الهدف الثاني للعين من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

وفي استاد زعبيل بدبي، استعاد الوصل نغمة الفوز بعد التفوق على بني ياس 3-0، ليتقدم «الإمبراطور» إلى المركز الرابع برصيد 43 نقطة، وتجمد رصيد «السماوي» عند 22 نقطة بالمركز الحادي عشر.

افتتح أداما ديالو التسجيل للوصل بعدما حول الكرة برأسه التي وصلته من ركنية في الدقيقة السادسة.

كان الوصل الفريق الأكثر استحواذاً على الكرة حتى بعد تقدمه بالنتيجة، ووصل مرمى بني ياس ما بين مراوغات فابيو ليما داخل منطقة الجزاء تارة، والتسديد من خارج المنطقة من ديالو لكن الحارس فهد الظنحاني كان بالمرصاد للمحاولات.

جاءت محاولات فردية من جانب بني ياس أبرزها انطلاقة أوبا لكن تسديدته افتقدت للدقة.

تألق فهد الظنحاني بالتصدي لتسديدتين متتاليتين من ديالو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

في الشوط الثاني تكفلت عارضة مرمى بني ياس بالتصدي لكرة سددها فابيو ليما من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 64.

وأضاف ديالو الهدف الثاني للوصل من هجمة خاطفة استقبل بها تمريرة فابيو ليما الأنيقة خلف المدافعين وسجل الكرة في المرمى في الدقيقة 69.

وأضاف علي صالح الهدف الثالث للوصل برأسية لكرة اصطدمت بالعارضة بعد تسديدة زميله ليما في الدقيقة 79. وفي استاد اتحاد كلباء، حقق عجمان فوزاً ثميناً على مضيفه اتحاد كلباء 2-0، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 41 نقطة، ويتقدم للمركز السادس، وتوقف رصيد «النمور» عند 29 نقطة بالمركز الثامن. افتتح عجمان التسجيل بهدف عكسي من إدواردو كيمبف في مرمى فريقه في الدقيقة 27، وعزز وليد أزارو تقدم عجمان بالهدف الثاني في الدقيقة 49.