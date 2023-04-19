«ديربيات دبي» تهز صدارة «الخمسيني»!

معتصم عبدالله (دبي)

هز النصر صدارة ضيفه شباب الأهلي لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فرض التعادل الإيجابي 2-2 في مواجهة الفريقين مساء الثلاثاء على استاد آل مكتوم ضمن «الجولة 23»، ليمنح المنافسين فرصة في ملاحقة «المتصدر» الذي رفع رصيده إلى 50 نقطة.

وتهدد «ديربيات دبي» طموحات «الفرسان» في معانقة درع الدوري، حيث تنتظر «الأحمر» المتعثر بالتعادل مع «العميد»، مواجهة قوية أخرى في «الجولة 24» أمام ضيفه الوصل والمقررة مساء الأحد المقبل على استاد راشد، قبل أن يواجه فريقي بني ياس والشارقة على التوالي في آخر جولتين، ويحتاج شباب الأهلي إلى حصد 6 نقاط في آخر ثلاث مباريات لحسم اللقب دون النظر إلى نتائج المنافسين.

وخالف «الفرسان» في مواجهة «الديربي القديم» أمام مضيفه «العميد»، سجله المميز في الموسم الحالي بعدما فرط في تقدمه مرتين بتعادل المنافس، وتقدم شباب الأهلي أولاً بهدف يحيى الغساني في الدقيقة 10، وأدرك بعدها بدقيقتين النصر التعادل بهدف توري، ولم يشفع هدف كارتابيا في الدقيقة 65 في خروج فريقه فائزاً بنقاط المباراة، بعدما رد النصر بهدف المغربي تاعرابت بهدف التعادل 2-2 في الدقيقة 89.

ومثلت المواجهة أمام «الأزرق» الثالثة في الدوري التي يهدر فيها شباب الأهلي نقاط الفوز بعد التقدم في النتيجة بالهدف الأول، ليكتفي بنقطة التعادل، بعد مباراتي الوحدة والعين 1-1 في «الجولتين 16 و21»، مقابل الخسارة في مباراة واحدة بعد التقدم في النتيجة أمام بني ياس 1-2 في «الجولة 12»، في الوقت الذي حسم فيه «الفرسان» 10 مواجهات أخرى تقدم فيها بالنتيجة من أصل 14.

ورأى البرتغالي جارديم مدرب «الفرسان»، أن المباراة بين الفريقين كانت متكافئة رغم أفضلية فريقه، وقال: «لم ننجح في المحافظة على نتيجة التقدم في مرتين خلال المباراة، واستقبلنا هدفاً من كرة ثابتة في آخر الدقائق»، وأضاف: «أعتقد أن النقطة غير مرضية للاعبي فريقي والجهاز الفني وهو ما بدا واضحاً في غرفة الملابس، عكس المنافس الذي سمعنا أصوات احتفالات لاعبيه بالتعادل في الديربي».

وحول تأثير التعادل على حظوظ فريقه في المنافسة على اللقب مع بقاء ثلاث جولات، أوضح «الفوز بالدرع يتطلب حصد نقاط مبارياتك دون النظر إلى نتائج المنافسين».