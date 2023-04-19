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إنتر يتعادل مع بنفيكا ويصعد للمربع الذهبي الأوروبي

إنتر يتعادل مع بنفيكا ويصعد للمربع الذهبي الأوروبي
20 ابريل 2023 01:23

 
روما (د ب أ)
تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، بتعادله مع ضيفه بنفيكا البرتغالي 3 -3 في إياب دور الثمانية من البطولة القارية. وكان إنتر ميلان متقدما بثلاثة أهداف لهدف حتى الدقائق الأخيرة، لكن بنفيكا سجل صحوة متأخرة وسجل هدفين ليخرج متعادلا. 

وحسم إنتر ميلان مباراة الذهاب بهدفين نظيفين ليتفوق في مجموع المباراتين 5 -3 ويعبر إلى الدور قبل النهائي، انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم نيكولا باريلا بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 14 ثم تعادل النرويجي فريدريك أورسنيس لبنفيكا في الدقيقة.38 وفي الشوط الثاني أحرز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 66 ثم سجل مواطنه خواكين كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 78 وأحرز المدافع الشاب أنطونيو سيلفا الهدف الثاني لبنفيكا قبل أربع دقائق من النهاية وتكفل المهاجم الكرواتي بيتار موسى بتسجيل هدف التعادل للفريق البرتغالي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. 

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ويلتقي إنتر ميلان في المربع الذهبي مع ميلان في ديربي إيطالي خالص، بعد فوز ميلان على مواطنه نابولي 2 -1 في مجموع لقاءي دور الثمانية. ويبحث إنتر ميلان عن لقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا والأول له منذ موسم 2009 - 2010.

ميلان الإيطالي
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
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