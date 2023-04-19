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«النسور» يخطف «الفوز الخارجي الأول»!

«النسور» يخطف «الفوز الخارجي الأول»!
20 ابريل 2023 03:21

فيصل النقبي (خورفكان)

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تمكن فريق خورفكان من تحقيق الفوز خارج الديار، بعد مرور 23 جولة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة مثيرة جمعته بالظفرة.
 ويُعد هذا الفوز، هو الأول لفريق خورفكان خارج ملعبه في الموسم الحالي، حيث كان قد خسر 7 مرات وتعادل 4 مرات في مباريات سابقة خارج أرضه.
وخسر «النسور» أمام العين وشباب الأهلي وبني ياس والوصل والشارقة والنصر ودبا الفجيرة، وتعادل مع الجزيرة والوحدة والبطائح وعجمان، وحقق الفوز في ملعبه مع دبا والبطائح والظفرة واتحاد كلباء والشارقة، وتعادل مع عجمان والنصر، وخسر أمام شباب الأهلي والعين والجزيرة وبني ياس.
 وبهذا الفوز، يتمكن فريق خورفكان من تحسين موقعه في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، حيث بلغ النقطة 24 محتفظاً بالمركز الـ 11، ويأمل الفريق في استمرار نتائجه الإيجابية في المباريات والتقدم أكثر في جدول الترتيب.

النسور
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
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