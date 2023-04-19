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شخيت يستدعي «روح البطائح» في الجولات المقبلة

شخيت يستدعي «روح البطائح» في الجولات المقبلة
20 ابريل 2023 03:21

دبي (الاتحاد)

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دخل البطائح دائرة الخطر بعد الخسارة على أرضه من دبا أقرب منافسيه، ليتقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاط (18 للبطائح و15 لدبا)، لتصبح الجولات الـ 3 المقبلة معركة شرسة للغاية للفريقين، وصعوبة موقف البطائح تأتي من أن المباريات الـ 3 مع فرق قوية للغاية، وهي الجزيرة ثم النصر وأخيراً العين، في المقابل فإن دبا سيلتقي النصر ثم الشارقة وأخيراً الظفرة الذي تأكد هبوطه رسمياً.
«الراقي» لم يكن في يومه أمام «النواخذة» في المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد بالشارقة، حيث غاب التماسك عن الفريق، وافتقد إلى التركيز وعدم إنهاء الهجمات الكثيرة التي سنحت له بالشكل المناسب.
حالة حزن
ظهرت حالة الحزن على مدرب البطائح المغربي سعيد شخيت الذي قال: «تفاجأت بما قدمه فريقي، وكل شيء ممكن خلال المباريات الثلاث المقبلة، وعلينا أن نبدأ باستعادة الروح والعودة بنتيجة إيجابية من مباراة الجزيرة المقبلة». وأضاف: «افتقد فريقي إلى التركيز أمام دبا بسبب الضغوط الواقعة على اللاعبين، وهو ما تحدثت عنه مع اللاعبين قبل المباراة، لكن عندما نزلوا أرض الملعب تغيرت الكثير من الأمور والأفكار، وشاهدت الرغبة الأكبر لفريق دبا في تحقيق الانتصار وهو ما تحقق لهم في النهاية، وأبارك لهم، ولكن علينا أن نستفيد من مثل هذه الأمور، وثقتي كبيرة في قدرة اللاعبين على اجتياز هذه الفترة الصعبة، والبقاء بالمحترفين».

البطائح
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