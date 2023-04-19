العبدولي يطارد «الحلم»

سلطان آل علي (دبي)

حقق دبا الفجيرة انتصاراً مهماً ومفصلياً في رحلة النجاة من الهبوط هذا الموسم على حساب البطائح بهدف نظيف، ضمن مجريات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين الذي شارف على النهاية، واشتعلت فيه المنافسة في القمة والقاع.

وأصبح في رصيد دبا الفجيرة بعد هذا الفوز 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن البطائح، الذي يحتل المركز الثاني عشر.

ويطارد دبا حلم البقاء الذي لو تحقق فسيكون أحد أعظم قصص «الريمونتادا» في تاريخ «دورينا».

ويذكر أن فريق «النواخذة» لم يحقق سوى 4 نقاط فقط قبل تعيين المدرب الوطني حسن العبدولي في نهاية ديسمبر الماضي، وانتفض دبا الفجيرة في الجولات الخمس الأخيرة، حيث حقق 11 نقطة من أصل 15 ممكنة، وهو صاحب «الفورمة» الأفضل مشاركةً مع شباب الأهلي والشارقة، إذا حقق الانتصار على العين، حيث تمكن من الانتصار على بني ياس وخورفكان والبطائح، وتعادل أمام اتحاد كلباء والوحدة.

ولم يستقبل دبا سوى 3 أهداف خلال 5 مباريات، وهو ثالث أقوى خط دفاع بعد الشارقة (1) والعين (2) وبينهما مواجهة منتظرة، كما يملك رجال العبدولي ثالث أطول سلسلة «مستمرة» في عدم الخسارة بالدوري بـ5 مباريات خلف عجمان (6) وشباب الأهلي (11).

وتبقت لدبا الفجيرة 3 مواجهات مصيرية أمام النصر والشارقة والظفرة، الذي ضمن الهبوط رسمياً في ختام الموسم.

وتشير الحسابات بين دبا الفجيرة (15 نقطة) والبطائح (18 نقطة) إلى أنه في حالة تساوي الفريقين بالنقاط، فسيتم اللجوء إلى فارق الأهداف في المسابقة بسبب تعادلهما في المواجهات المباشرة، حيث فاز البطائح في الذهاب 1-0 ودبا الفجيرة في الإياب 1-0، وإذا نظرنا إلى فارق الأهداف بنهاية الجولة، فإن البطائح يتفوق بفارق هدف (24-) عن دبا الفجيرة (25-)، مما ينذر بمنافسة فنية ورقمية حتى نهاية الموسم بين الفريقين سعياً للبقاء!