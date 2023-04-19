ريال مدريد ودوري الأبطال «هدنة السودانيين» في الحرب

معتصم عبدالله (دبي)



لم تمنع الأصوات المتقطعة لدوي الانفجارات، وطلقات الرصاص الحي، وأزيز الطائرات الحربية، في العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها، الجماهير السودانية الشغوفة بالرياضة وكرة القدم، من متابعة مباراتي تشيلسي وريال مدريد، ونابولي وميلان، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وتداول سودانيون صوراً لأندية مشاهدة لمباريات «دوري أبطال أوروبا» في أحياء متفرقة من العاصمة الخرطوم التي تعيش على وقع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتزامنت مباريات الثلاثاء لإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع إعلان الطرفين المتقاتلين على هدنة إنسانية لنحو 24 ساعة، لم تستمر طويلاً، بيد أنها منحت سكان الأحياء الطرفية في العاصمة الخرطوم استعادة جزء من روتين الحياة اليومية، ومتابعة مباريات «أبطال أوروبا».