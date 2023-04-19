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العين و«الفرسان».. المسافة 3 نقاط والباقي 3 جولات

العين و«الفرسان».. المسافة 3 نقاط والباقي 3 جولات
20 ابريل 2023 00:16


معتز الشامي (العين)

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حقق العين فوزاً مهماً على ضيفه الملك الشرقاوي، بهدفين نظيفين، سجلهما لابا كودجو بالدقائق 4 و 85، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في وصافة ترتيب دورينا خلف شباب الأهلي المتصدر بـ 50 نقطة، بعد تعادله أمام النصر، لينجح «الزعيم» في تضييق الفارق مع الفرسان المتصدر منذ ديسمبر الماضي، إلى 3 نقاط فقط قبل 3 مباريات من نهاية الموسم.
بدأت وتيرة المباراة سريعة بين كلا الفريقين، ومالت الأفضلية للعين الذي تمكن من التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة، بهدف من كرة عرضية أرسلها سفيان رحيمي، تلقاها لابا كودجو حولها بالرأس في شباك الشارقة، ليصبح سفيان هو أكثر اللاعبين الصانعين لأهداف لابا بـ 12 هدفا ويحل ثانياً خلف بندر الأحبابي الذي صنع حتى الأن 16 هدفا سجلها لابا منذ انضمامه لكتيبة العين.
وبعد التقدم المبكر، استمر الشارقة على الطريقة الدفاعية، وأغلق الملعب أمام انطلاقات لاعبي العين، ما سهل فرصة الزعيم لمبادلة الهجوم على طرفي الملعب، وصناعة أكثر من فرصة خطرة على مرمى عادل الحوسني، ولكن غياب التركيز في اللمسة الأخيرة حال دون تسجيل أي هدف إضافي.
وفي الشوط الثاني، حاول العين الاندفاع لتسجيل هدف ثان وإنهاء المباراة، ولكن استبسل دفاع الشارقة، ومع مرور الوقت سيطر الضيوف على مجريات اللعب، ومال أداء العين للهجمات المرتدة السريعة، ودفع ريبروف بجوناتاس على حساب ماتياس بلاسيوس، كما أخرج يارمولينكو ودفع بالمهدي مبارك، بهدف ضبط إيقاع وسط الملعب، وغلق المساحات أمام لاعبي الشارقة بعدما بدأ الضيوف يظهرون شراسة هجومية غابت أغلب فترات الشوط الأول.
وتلقى لابا تمريرة داخل المنطقة، انطلق بها وراوغ ليسدد بشكل مباغت كرة صاروخية سكنت شباك عادل الحوسني في الدقيقة 86، ليصبح لابا أكثر اللاعبين تسجيلاً لـ «ثنائيات» بهدفين شخصيين، بواقع 5 ثنائيات هذا الموسم حتى الأن، كما أنه وبعد بعد تلك الثنائية يصل لابا لهدفع السادس في أخر 10 أهداف يسجلها العين بكل المباريات.

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