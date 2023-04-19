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عجمان إلى النقطة 41 بـ «ثنائية النمور»

عجمان إلى النقطة 41 بـ «ثنائية النمور»
20 ابريل 2023 00:13


فيصل النقبي (كلباء)

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حقق عجمان فوزاً مستحقاً على مستضيفه اتحاد كلباء بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 23 على استاد كلباء، وسجل للبرتقالي مدافع النمور كيمبف بالخطأ في الدقيقة 27 وأضاف وليد أزارو الهدف الثاني بالدقيقة 49.
وبلغ البرتقالي النقطة 41 متقدماً للمركز السادس وحقق فوزه الـ 12 في المسابقة وكرر انتصاره على النمور كما حدث في لقاء الذهاب الذي انتهى بهدف نظيف، فيما تلقى النمور الخسارة العاشرة هذا الموسم وتجمد رصيده عند النقطة 29.
نجح البرتقالي في حسم الشوط الأول بهدف عكسي سجله المدافع كيمبف في مرماه بعد أن اصطدمت كرة المهاجم وليد ازارو بالقائم الأيسر لمرمى عيسى الهوتي ليكملها المدافع بمرماه بالدقيقة 27.
وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف ولم يشهد الشوط الأول خطورة من قبل النمور على مرمى عجمان.
ولم يتغير الواقع كثيراً خلال الشوط الثاني فقد ظلت سيطرة عجمان وللمرة الثانية يحتسب الحكم هدفاً ثانياً لعجمان عن طريق تقنية الفيديو حيث سجل البرتقالي هدفه الثاني عن طريق وليد أزارو بالدقيقة 49 وألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل ليعود الحكم لتقنية الفار ويحتسب الهدف.

 

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