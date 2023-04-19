«الإمبراطور» يستعيد نغمة الانتصارات بـ «ثلاثية»

مراد المصري (دبي)

استعاد الوصل نغمة الفوز بعد التفوق على بني ياس 3-0، باستاد زعبيل في دبي، ليتقدم «الإمبراطور» إلى المركز الرابع برصيد 43 نقطة، وتجمد رصيد «السماوي» عند 22 نقطة بالمركز الحادي عشر.

افتتح أداما ديالو التسجيل للوصل بعدما حول الكرة برأسه التي وصلته من ركنية في الدقيقة السادسة.

كان الوصل الفريق الأكثر استحواذاً على الكرة حتى بعد تقدمه بالنتيجة، ووصل مرمى بني ياس ما بين مراوغات فابيو ليما داخل منطقة الجزاء تارة، والتسديد من خارج المنطقة من ديالو لكن الحارس فهد الظنحاني كان بالمرصاد للمحاولات.

جاءت محاولات فردية من جانب بني ياس أبرزها انطلاقة أوبا لكن تسديدته افتقدت للدقة.

تألق فهد الظنحاني بالتصدي لتسديدتين متتاليتين من ديالو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

في الشوط الثاني تكفلت عارضة مرمى بني ياس بالتصدي لكرة سددها فابيو ليما من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 64.

وأضاف ديالو الهدف الثاني للوصل من هجمة خاطفة استقبل بها تمريرة فابيو ليما الأنيقة خلف المدافعين وسجل الكرة في المرمى في الدقيقة 69.

وأضاف علي صالح الهدف الثالث للوصل برأسية لكرة اصطدمت بالعارضة بعد تسديدة زميله ليما في الدقيقة 79.