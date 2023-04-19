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جيرو يجدد عقده مع ميلان حتى 2024

جيرو يجدد عقده مع ميلان حتى 2024
19 ابريل 2023 23:34

 

ميلانو (أ ف ب) 

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جدّد المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو عقده مع ميلان لمدة عام واحد حتى 2024، بعد يوم من تسجيله الهدف الذي ساهم في تأهل الفريق الايطالي الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
جاء في بيان للنادي اللومباردي «ميلان فخور بالإعلان أن أوليفييه جيرو جدد عقده مع النادي»، وأكد أبطال ايطاليا أن العقد الجديد للدولي الفرنسي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل.
سجل جيرو هدفًا خلال التعادل 1-1 مع مضيفه نابولي في اياب الدور ربع النهائي من دوري الابطال الثلاثاء، ليتأهل ميلان على حساب نظيره الايطالي بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين الى نصف النهائي للمرة الاولى منذ العام 2007 عندما حقق اللقب القاري.
سجل جيرو، أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا، 27 هدفًا لميلان منذ وصوله من تشلسي في صيف 2021، وساهم العام الماضي في قيادة ميلان الى لقبه الاول في الدوري منذ 11 عامًا. يحتل راهنًا المركز الرابع على بُعد 22 نقطة من نابولي المحلق الذي يسير نحو لقب أول في «سيري أ» منذ 1990. 

ميلان
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
الدوري الإيطالي
أوليفييه جيرو
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