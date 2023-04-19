منتخبنا لهوكي الجليد يواجه نيوزلندا في كأس العالم بتركيا



إسطنبول (وام)



يتطلع منتخبنا الوطني لهوكي الجليد لتحقيق الفوز الثالث في بطولة كأس العالم «المستوى الثاني B» عندما يلتقي نظيره النيوزلندي عصر الغد في الجولة الثالثة من البطولة.

وتستضيف تركيا بطولة العالم خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.

ونجح منتخبنا الوطني بتحقيق فوزين متتاليين في المنافسة على حساب تركيا 8/ صفر، وبلجيكا 4/3، ليتصدر البطولة بفضل الأداء القوي للاعبين دفاعاً وهجوماً، والذي يتوّج الجهود الكبيرة في الاستعدادات التي خضع لها المنتخب بالمعسكر الإعدادي بأبوظبي مؤخراً.

ويأمل لاعبو منتخبنا في أن تمثل بطولة العالم في تركيا محطة جديدة في سجل الإنجازات المشرفة، إثر التتويج بلقب كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثالث (A) في لوكسمبورج العام الماضي.

وأكد جمعة الظاهري قائد منتخبنا الوطني أن الفوزين على منتخبي تركيا وبلجيكا يمثلان دافعاً قوياً لهم في هذه النسخة من البطولة، بما يعزز تطلعاتهما للمضي قدماً في طريق المنافسة والحفاظ على اللقب.

وقال: «الأمور جيدة بعد أداء مباراتين في البطولة، كل اللاعبين يدركون أنهم أمام مرحلة مهمة في هذه المنافسة، نجحنا بتحقيق 6 نقاط، وهناك المزيد الذي يجب أن نفعله وسط أجواء مثيرة تجسد التطلعات المشتركة من كل المنتخبات في سباق حصد النقاط، لدينا قناعة كبيرة بأننا نستطيع أن نمضي في طريقنا للبحث عن أفضل النتائج حتى النهاية، بفضل الجهود الإيجابية من الجميع على مستوى اللاعبين والجهاز الفني».